捷運信義東延段施工偏移影響工期？北市捷運局澄清：地質條件是主因

民進黨台北市議員簡舒培指出，中工及大豐營造聯合承攬的捷運信義東延段潛盾隧道工程，發生偏移超過18公分，才導致工期展延。北市捷運局回應，廠商立即啟動修正，確認不影響列車通行等相關規範後才解除列管，並沒有核給展延工期，展延最大原因仍是地質條件問題。

捷運工程局第二區工程處長劉安德說明，施工廠商於民國112年2月1日信義線東延段東側下行線隧道鑽掘過程中，經定期測量資料比對發現偏差後，檢視偏移原因，發現為掘進軟體掘進半徑設定錯誤導致線形偏移。

劉安德表示，經查線形偏移超過10公分容許誤差，但依照施工技術規範的補救機制，亦即若依測量結果顯示隧道剖面或線形超過容許誤差，施工廠商提送補救計畫書審核。而後續施工盡可能貼合隧道設計線形方式逐步調整，同時工地工作檢討會議錄案列管。

劉安德也說，廠商立即啟動施工修正處理，經確認不影響列車通行的安全淨空、符合契約需求後始解除列管，補救措施的費用由施工廠商自行負擔。由於追蹤期間並無停工，也未影響施工，因此沒有核給展延工期天數。

另外，有關影響到住戶部分，劉安德說明，東延段的4條隧道，其中有3條隧道，包含西側下行線、東側上行線及東側下行線，涉及穿越鄰房，施工過程有1條隧道，包含東側下行線發生偏差，該範圍共計穿越46戶，但均為原本即需穿越的建物，未因施工偏差造成額外新增穿越戶數。

捷運局說明，東延段工程自民國105年10月開工後，除了一例一休的修法、疫情、缺工缺料等工程不利因素影響外，最主要是工區緊鄰台北盆地邊緣，地質變化劇烈，面對淺層土壤軟弱、深層岩盤堅硬的特殊地質條件，無法於原訂期程113年完成。

捷運局表示，經函報行政院修正期程，行政院在民國112年9月審查核准調整至114年12月實質完工，計畫期程至116年。施工廠商申請工期展延，均依契約規定的前提下，經嚴謹審查確認才會同意延長履約期限，施工廠商提送的工期展延因素並無因隧道偏移項目。