改善水湳溝惡臭難聞髒亂困境 蘆北還將搭都計全面升級

新北蘆洲水湳溝過去惡臭難聞又髒亂，新北水利局規畫改善工程近期完工，新北市長侯友宜到場視察並表示，現在大幅改善異味，白鷺鷥也現蹤，未來搭配汙水接管及都計還會再升級。民代表示，要加強追查未登工廠偷排，才能根除問題，也建議增加照明，並加速都計做整體規畫。

水湳溝是蘆北地區重要排洪系統，但因為周圍不少工廠，再加上汙水下水道系統尚未完善，不少家庭、工業廢水直接排入水湳溝導致沿線臭氣熏天，很常有民眾往溝裡丟垃圾，甚至是死亡動物等，周圍照明也不佳，不只環境髒亂，更成治安隱憂。

水利局從去年開始改善水湳溝下游明渠段，並於近期完工，侯友宜今前往視察並表示，該段流速慢再加上汙水系統因素而惡臭，也影響排水安全，改變刻不容緩，工程除補強結構物安全性，也調整渠底高程、增加晴天抽排水，大幅改善異味問題，營造渠道綠帶環境，白鷺鷥也現蹤。

水利局長宋德仁說明，這次工程於溝渠內施作約720公尺子母溝、底泥固化及綠美化作業，並於蘆洲抽水站增設0.4cms抽水機，歷經21個月的努力完工，而除改善工程外，也會搭配汙水接管，水湳溝集水區約2萬2000戶住家，接管率已達93.06%，未納管部份未來配合蘆北重劃開發增加汙水納管，使水湳溝整體環境升級，一改以往髒亂惡臭印象。

記者今實地到場觀察，水流仍不完全清澈，並仍帶有些許臭味。市議員李翁月娥也說，水湳溝過去又黑又臭，雖改善後有白鷺鷥現蹤，但水還不夠乾淨，應要能看見小魚，也期盼增強照明。

水湳里里長吳松標則說，現在已有很大改善，臭味大幅減少，也因為不再有淤泥，河道不必擔心水淹上來。市議員彭佳芸則說，現在改善非常多，但問題還是在未登工廠；市議員王威元認為，不管哪種工廠都要設法根除偷排，否則花再多錢改善都沒用。

侯友宜現場視察也注意到水色及味道問題，強調已責成環保局處理未登工廠問題。新北環保局副局長朱益君也到場，他表示這些都有在「河川流域治理平台」內處理，列管工廠都已根除，未登工廠也納入專案，逐步往前走根除問題。