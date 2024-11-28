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新北冬季包種茶季開跑 展售會、茶鄉走讀有的吃有得玩

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
12月2日前訂購包種茶優良獎享92折優惠。記者劉懿萱／攝影
12月2日前訂購包種茶優良獎享92折優惠。記者劉懿萱／攝影

新北市冬季包種茶年產量近525噸，其中最大產區位於坪林占7成。包種茶產季今開跑，新北市府從11月30日起，連續3周都有新北好茶展售會，還有茶鄉一日走讀及窨花茶、茶香美食DIY手作坊，今日中午12時開放茶鄉走讀線上免費報名。

新北是北台灣最主要的包種茶產區，年產量近525噸，坪林年產量近371公噸，占全市7成，包種茶又被譽為「百萬冠軍茶」。透過茶師精湛的栽培、製茶技術，巧妙將茶葉轉化為充滿蘭花、七里香、茉莉花清香的澄清透亮茶湯。

新北農業局長諶錫輝說，為吸引青年回流返鄉投入農業，舉辦評鑑與製茶技術競賽，輔導農民生產在地好茶，今年度新北青年茶師參加全國製茶技術競賽，代表新北奪下第12座全國冠軍，展現新北青農力。

農業局說，11月30日至12月1日、12月14、15日在台北市希望廣場設展售攤位，12月7及8日則是在坪林區茶鄉廣場辦理展售會，設有36個攤位，可以喝到全國製茶技術競賽冠軍茶師親泡好茶，吃到融入特色茶的多樣點心，活動推出「好茶三倍券」的優惠活動，11月28日12時起在KLOOK平台開放訂購，以50元換150元的好茶券，可於12月7、8日至坪林百家合作店家折抵使用。

此外，12月7、8日茶鄉走讀，走訪茶業博物館認識歷代隨著品茶方式轉變，再巡禮坪林老街茶行，實際進入茶行聞香品茗，以五感體驗坪林茶歷史的傳承，400個名額於今日12時開放線上免費報名。其他DIY體驗及坪林茶鄉走讀活動報名皆可在「新北市農業局稼日蒔光」臉書了解更多資訊。

而冬季包種茶比賽茶現開放預購，12月2日前訂購冬季比賽茶優良獎，享92折優惠，購買10盒就送1張500元農會商品禮券及1瓶茶籽碗盤洗潔慕斯，民眾可把握冬茶上市的時間選購。

新北冬茶包種茶產季今開跑。記者劉懿萱／攝影
新北冬茶包種茶產季今開跑。記者劉懿萱／攝影
新北是北台灣最主要的包種茶產區，年產量近525噸，坪林年產量近371公噸，占全市7成，包種茶又被譽為「百萬冠軍茶」。記者劉懿萱／攝影
新北是北台灣最主要的包種茶產區，年產量近525噸，坪林年產量近371公噸，占全市7成，包種茶又被譽為「百萬冠軍茶」。記者劉懿萱／攝影

坪林 茶葉

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