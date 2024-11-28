黃金博物館鑛山誌出刊 礦山護士、郵差、理髮師成主角

新北市立黃金博物館每年年底發行「鑛山誌」，第3期主題是「礦山生存術」，介紹早年礦山繁華時期，除了礦工之外的6種重要職業工作百態，讓民眾透過刊物，回顧礦山各行各業的興衰轉變。

黃金博物館表示，鑛山誌融合歷史發展、文化資產和地質生態，盼能延續「礦山學」的精神。2022年底發行的創刊號，主題為「家園的尺度」，邀請6名水金九礦山人士和館方人員，共同撰文探索礦山生成的來龍去脈，從不同的面向述說對家園的情感。

去年底發行的鑛山誌第2期，主題是「礦山遊戲場」，多篇文章分別從童年記趣、礦山景物人事和博物館觀點切入，呈現從以前到現在，礦山諸多引人入勝的私房景點，邀請民眾按圖索驥，親自到現場踏查感受。

黃金博物館今天表示，鑛山誌第3期本月出版，主題是「礦山生存術」，介紹礦山昔日6種重要職業，以及作者回憶兒時山城的熱鬧情景，並由博物館觀點切入，挖掘礦山微小動人的每一刻。鑛山誌售價150元，除在黃金博物館選購，也能在圖書通路線上訂購。

鑛山誌第3期礦山生存術，聚焦6種礦山職業，分別是照護礦山人的護士，維繫礦山人際關係的郵差，以及24小時不間斷的礦業活動中，維持礦場運作的重要功臣撩柴師和打石師傅。

早年礦山也有追求高風險、高報酬的「自由尋金人」，他們雖是少數礦山人的少數人，但自始至終不放棄一夜致富的可能。還有礦場工作結束、進入酒醉金迷世界前，理髮店是最佳中繼站，理髪師傅在礦山也扮演重要角色。

黃金博物館表示，為保存與傳承文化資產，發展礦業研究，近年建構「水金九礦山學」的地方學架構，希望透過每年的主題講座、走讀活動、盤點調查等工作，串連地方社群及各領域專家學者，梳理出礦業資產保存網絡，再透過「鑛山誌」逐步記錄，相關資訊可上黃金博物館官網與粉絲頁（https://www.facebook.com/goldmuseum）查詢。