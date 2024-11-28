寶可夢全球盛會 明年新北大都會公園與洛杉磯同步登場

全球盛會「Pokémon GO Tour」活動將於明年2月21日至23日，以新北市的新北大都會公園為主會場隆重登場。新北觀光局表示，屆時來自世界各地的訓練家將能一邊捕捉活動限定寶可夢，一邊深度探索城市之美。

每年的Pokémon GO Tour活動足跡遍布許多大城市。這次的「Pokémon GO Tour：合眾地區」明年同一時間也會在美國洛杉磯同步登場，全球眾多訓練家將一起參與。

觀光局說，明年活動主會場新北大都會公園將設置大型棲息地主題裝置、打卡場景。特殊活動限定寶可補給站將會在遊戲內，玩家只要造訪特定新北市捷運站並擊敗佔領寶可補給站的GO火箭隊手下，就可以獲得捕捉暗影寶可夢的機會，以及包含12公里蛋在內的合眾地區主題獎勵。

觀旅局長楊宗珉表示，持有活動入場券訓練家將能挑戰傳說的寶可夢萊希拉姆與捷克羅姆，並能在活動期間獲得各種加碼獎勵內容。並有機會遇見並捕捉異色的幾何雪花、赤面龍、泥巴魚、泥偶小人等合眾地區的寶可夢。