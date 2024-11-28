示意圖曝光！捷運北環段故宮站融入山水 新北往返縮短20分鐘

捷運北環段於今年九月全線完成招標，當中銜接觀光景點、故宮博物院站，捷運工程局釋出Y28站車站模擬圖，以「走入山水」為題，地坪上仿饕餮紋的拼花圖案等意象，並建設地下連通道。屆時完工後從新北產業園區到北市劍南路從原先49分鐘縮短至28分鐘。

捷運北環段全線設置12座車站、1座地下機場，從新北產業園區五工路由高架轉入地下方式續沿五權路、高速公路南側、四維路、蘆洲集賢路，循重陽橋進入台北市區後，沿著士林社子、中正路、至善路至大直北安路南側於劍南路站銜接東環段，並與文湖線劍南路站交會轉乘。

捷運局說明，目前北環段於新北市路線已開工，北市部分的CF690C社子段Y24站今年3月動工，從Y25站至Y29劍南路站的CF690A、CF690B則是已於今年9月順利完成招標，待簽約後即可動工，預計全線2031年完工。

其中，北環段也行經國內外遊客喜愛的故宮博物院，捷運局介紹，Y28站位於至善路下方，鄰近故宮博物院，為地下2層島式月台車站，設有3個出入口，並於屬捷運北環段CF690B區段標，已於今年9月順利完成招標，待中央核定修正計畫即可簽約及動工，以期達成早日全線貫通的目標。

捷運局表示，Y28站設有地下連通道，可與故宮博物院連通，增加民眾通行的便利性，由於故宮其典藏亞洲文物精華，車站以「走入山水」為設計主題，將出入口作為展廳的延伸。

同時，Y28站出入口外牆選用山水畫卷軸意象，穿堂層以結合書法的天花，以及山水紋樣的鋁板印刷，地坪上仿饕餮紋的拼花圖案。捷運局表示，種種設計都讓旅客如同走入文物及書畫的世界。

捷運局強調，北環段完工後將大幅縮短通行時間，如由新北產業園區站到士林站原32分鐘減少為20分鐘，到劍南路站將由原來的49分鐘縮短為28分鐘，期能提升民眾搭乘意願，不僅可解決雙北地區交通問題，更有助於節能減碳。