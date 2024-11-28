五股6號越堤道增設引道完工啟用 簡化車流動線盼減事故

五股6號越堤道是民眾往來五股、蘆洲、三重、新莊地區的重要道路，七車道交會，尖峰時刻必塞，新北市水利局斥資4900萬元，在東側增設引道，將從堤外進入市區車輛導引至新建引道，減少車流交織，今天完工啟用，中午12時起開放通車。

新北市長侯友宜表示，6號越堤道增設引道前，車輛通行此處時共有7個車道交匯，且有6處行車動線交織複雜，尤其是上、下班尖峰時間，車流量大回堵嚴重，常發生交通事故。

市府先展開交通量調查，針對越堤道路的使用情形分析，及專業評估與研議改善方案，最終採增設引道方式，優化行車動線，讓行車順暢又安全。

侯友宜說，今天啟用後，讓五股、蘆洲到新北產業園區這個短短距離，成為最安全，也能兼具防洪疏濬的便利道路。

水利局長宋德仁簡報指出，施作項目包含增設引道445公尺、人行步道110公尺、施作擋土牆773公尺以及8組號誌燈，新、舊越堤道規畫成單向進出行車動線，將從堤外進入市區車輛導引至新建引道，並配合封閉疏洪八路引道，大幅簡化車輛動線，解決車輛交織問題，有效減少交通事故發生。

水利局表示，此次改善工程經過多次水理分析，在不影響防洪需求下完成方案規畫，施工過程也感謝交通局及警察局協助，還有民眾體諒，才能讓新北交通網路再升級，開創河防安全、交通需求成效。

機車族陳小姐說，這條道路是她到三重、蘆洲必經之路，但因為四通八達，路線真的讓人霧煞煞，新引道完工，應該還要一段時間適應，相關路線標誌應更明顯直覺。