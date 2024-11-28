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子弟兵戴湘儀傳捲感情糾紛 侯友宜說話了
「侯家軍」、新北市議員戴湘儀捲入情感風波，一名王姓女子近期頻在戴湘儀臉書貼文留言，指戴假借助選之名，約丈夫、新北市議長之子蔣欣璋去她家看「貓咪後空翻」，戴湘儀昨天出面駁斥。新北市長侯友宜今天被問到此事表示，當事人已經說明清楚，他無法評論。
王女近期連日在戴湘儀臉書留言，指她曾投過票支持的戴湘儀，假借助選立委之名，主動約她丈夫到戴家看「貓咪後空翻」，還找蔣欣璋一起去大巨蛋看球賽、去吃元宵、萬聖節扮芭比與肯尼、問蔣是否可以來載她等語。
戴湘儀昨天透過聲明指出，對蔣夫人在粉專所指內容，她感到非常遺憾，基於同黨情誼熱心助選，很遺憾蔣夫人有誤解的言論不是首次，行為已長達一年之久，已經嚴重影響到她的生活，期盼蔣夫人節制及停止有關行為，讓她能全心全力服務選民，發揮民代應有的職責以監督市政，才符合新北市民的福祉。
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