中工把信義線東延段隧道挖歪致工程延期？捷運局：監測都有即時修正

中華工程近期因魚果市場改建案接連引發爭議，議員簡舒培爆料，中工及大豐營造聯合承攬「捷運信義線東延段」潛盾隧道工程，竟發生挖歪偏移最大偏移超過18公分，質疑是否因偏移才導致需要第三次工期展延，要求第三單位介入調查。捷運局表示，軌道偏移隨時監測，也有即時修正與展延無關，可找第三單位釐清，一個月內規畫時程。

簡舒培指出，中華工程自2002年至今共承接北市7個標案，預算金額576億、契約總價480億元，而2016年招標給中工及大豐營造聯合承攬，「捷運信義線東延段」，共有四座潛盾隧道工程，其中西側上下行隧道由R05至R03車站，穿越34戶民宅；東側上下行隧道由R03至尾軌，穿越87戶民宅。

簡舒培說，東延段東側隧道2台潛盾機在2022年4月25日進行前置作業，卻在2023年2月廠商監測就發現隧道偏移超過10公分，更導致隧道修正後偏移里程共222公尺，最大偏移18.3公分，民宅下方最大偏移11公分，不僅超出契約容許誤差的10cm，更影響了46戶民宅，經後續調查竟發現是「人為輸入錯誤」才導致偏移。

簡舒培說，台北捷運工程蓋這麼久，僅有4案發生隧道偏移超出容許值，分別是新莊線兩案、東延段、萬大線，而新莊線與東延段都是中工及大豐營造聯合承攬，「這種施工品質如何讓人放心？」

簡舒培表示，捷運局針對潛盾隧道偏移的情況，只能視狀況處理，依契約內容廠商僅須在施工中修正再提送補救計畫，沒有任何停工規範及罰則，無法對中工開罰，僅是在施工中「重新輸入座標」，後續再提送淨空分析報告進行線形調整計畫，市府只能乖乖埋單，在今年5月的工作檢討會議解除列管。

簡舒培說，東延段工程原定今年一月中竣工，歷經兩次工期展延，今年捷運局又提出第3次工期展延，預計延至2027年1月7日竣工，捷運局雖堅稱進度沒延宕，但實際上會提展延，是因土建工程及相關細部設計，導致工期需增加39個月。

簡舒培表示，而東延段工程被發現隧道偏移超出10cm，就必須檢核列車結構界線，若與隧道結構或附掛設施衝突，還要移動軌道中心線位置，該區段軌道線形的整理調整與接合作業，質疑第三度提出工期展延「兩者之間有沒有關聯？」要求捷運局針對潛盾隧道挖歪研擬標準處理程序與懲罰機制及找第三方公正單位調查。