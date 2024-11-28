北市無房長者逾11萬 獨居難租屋

北市是超高齡社會最嚴重縣市，議員指北市超過11萬長者無自有宅，多數租屋不易，又以獨居最多，且房源多缺電梯老屋占6成2。調查也僅5%房東願租屋給高齡長者；「包租代管」老人媒合率更僅1成7。市府表示正研擬解方，明年4月完成調查報告。

獨居長者分享租屋經驗，常見房東願意租的，是環境不適合老人住的房子如公寓4樓以上，且住得不好，生活品質就差，身心也都會受影響，他就曾聽過同齡的朋友說「乾脆走了算了。」

議員王欣儀說，她多次接到獨居老人淚訴，不知要去哪裡租房子，甚至面臨生存問題。據崔媽媽基金會的調查顯示，目前僅有9%的房東，願意租屋給弱勢族群，願意接受高齡長者的只占5%。許多房東甚至直接表明，不願將房屋出租給獨居老人。

也有里長反映，老人家租屋不易，幫獨居老人找房子，往往找到的不是荒山野嶺環境差，就是5樓頂樓加蓋，老人家根本爬不上去。

王欣儀質疑，目前台北市社宅雖採「通用設計」，適合長者居住，但供應量有限，僅憑獨居老人的身分申請住社宅根本很難；雖有「包租代管」政策，但媒合率更僅占總件數17%，多數房源缺乏電梯，尤其老房子比率高的文山區，無電梯房源占比高達6成2。

她還發現，甚至有社工不熟悉北市「包租代管」資訊，該如何協助長者快速媒合房源？市府檢討「包租代管」媒合政策時，也應加強宣導與強化社工教育訓練。

北市府回應，確實獨居老人有租屋困難問題，市府「人口對策委員會」有「好住宜居小組」，會由社會局與都發局調查，先做嚴謹完整調查，了解獨居長者面臨的問題，並提出解方，預計報告明年4月完成。至於「包租代管」政策，都發局表示，會將資訊提供給社工，加強宣導。