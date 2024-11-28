聽新聞
0:00 / 0:00

引資39億 環狀線板橋站開發商辦大樓

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市環狀線板橋站開發案昨天簽約，將規畫興建總樓地板面積達1.2萬坪的地標型商辦大樓，吸引39億投資金。圖／新北市捷運局提供
新北市環狀線板橋站開發案昨天簽約，將規畫興建總樓地板面積達1.2萬坪的地標型商辦大樓，吸引39億投資金。圖／新北市捷運局提供

新北市捷運局推動環狀線捷運開發案10處，繼秀朗橋站、景平站、板新站招商成功後，基地面積第二大且位市中心的板橋站昨完成開發案簽約儀式，規畫興建總樓地板面積達1.2萬坪的地標型商辦大樓，吸投資金額39億，除提供大型國際會議廳及創新產業辦公空間，將提供5000萬基金扶植新創產業，帶動周邊經濟發展。

新北捷運局長李政安昨與冠德建設總經理張勝安簽署投資契約，李政安表示，板橋站捷運開發案位新北核心交通樞紐區，與捷運新北環狀線、板南線、高鐵、台鐵四鐵及中長程客運轉運站共構，將興建地下7層、地上24層，總共1.2萬坪的商業及辦公空間。

規畫1樓為零售店面、2樓新創基地、6樓以上為辦公空間，並設置可容納兩百人的大型國際會議廳，提供就業人口1700人進駐大樓，投資金額約39億元，預計2030年完工；投資人提供5000萬元基金扶植新創產業，完善創業生態系統。

李政安表示，未來板橋站捷開案完成後，透過轉運站及捷運車站空間改造，優化動線及空間利用，並串連台鐵、高鐵、捷運板南線與國家兒童未來館。

為響應2050淨零碳排政策，板橋站捷運開發案預計取得鑽石級綠建築標章、鑽石級智慧建築標章、低碳建築1級、建築能效標示1+級及美國LEED認證白金級，興建期間將執行碳盤查，建築設計上採取逐層漸退的量體，打造垂直綠化與水平露台，呼應周遭的公園綠帶，打造新板特區新地標。

環狀線10處場站開發預估共可引入投資金額約652億，創造2.2萬個就業機會，新北捷運局持續推動捷運開發招商作業，以捷運場站為起點，循點、線、面開發層次，逐漸形塑新北市成為TOD城市。

新北捷運 碳建築

延伸閱讀

環狀線板橋站捷運開發案簽約 投資金吸39億

淡海輕軌這兩站時速僅10公里 侯友宜：月中可調到60

議員指環狀線涉圖利中工 侯友宜：依鑑定結果求償

台北為新北澄清墊款？ 卓冠廷再批李四川成新北太上皇

相關新聞

引資39億 環狀線板橋站開發商辦大樓

新北市捷運局推動環狀線捷運開發案10處，繼秀朗橋站、景平站、板新站招商成功後，基地面積第二大且位市中心的板橋站昨完成開發...

北市無房長者逾11萬 獨居難租屋

北市是超高齡社會最嚴重縣市，議員指北市超過11萬長者無自有宅，多數租屋不易，又以獨居最多，且房源多缺電梯老屋占6成2。調...

新北街頭藝人搶200據點 擬增展位

北北基地區2021年啟用街頭藝人免試登記制，3年多來新北累計登記人數達2700人，但新北表演場地僅120處、200據點，...

北市事故熱點 路口轉角擬設欄杆

北市今年A1事故死亡63人，雖行人死亡14人，較去年同期少6人，但仍多達1206人死傷。昨道安會報學者點出，車流量低的路...

北農50歲 韓國瑜回憶拍賣制挑戰

台北農產運銷公司昨50周年茶會，立法院長韓國瑜特別戴上北農設計的領帶「回娘家」，開心要員工們喊他「老總」。他說，不管在哪...

民團重返立院外抗爭 北市濟南路一段明早9點起交管

為防止藍營立委強行表決通過憲法訴訟法修正草案和選罷法修正草案，民團號召民眾明晚重返立法院外抗議。對此，北市警方今天表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。