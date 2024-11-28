北農50歲 韓國瑜回憶拍賣制挑戰

台北農產運銷公司昨50周年茶會，立法院長韓國瑜特別戴上北農設計的領帶「回娘家」，開心要員工們喊他「老總」。他說，不管在哪個工作崗位，心中永遠有北農，也希望大家永遠把他當北農的一分子。

台北市長蔣萬安和韓國瑜未同框，市政府解釋是因行程安排，不得已才錯開。

日本福岡、中國大陸北京、上海等地的批發市場也派人祝賀，為北農慶壽。北農邀歷任董事長、總經理到場，媒體發現前總經理吳音寧未出席。北農董事長楊鎮浯表示，每位前輩都有邀請，但前輩們行程不會問那麼詳細。

韓國瑜約9時抵達，逐一向北農工作人員致意，他說，2月上任立法院長時，也繫上北農領帶，就是君子不忘本；回首北農過去50年的感動，為將農民栽種的成果送到消費者口中，光架設拍賣機制，就是巨大挑戰。

「當初光是拍賣兩字，就讓政府煞費苦心。」韓國瑜說，早年派遣老幹部到日本東京學習拍賣技巧，數十年過去，日本已漸漸朝向預約交易，拍賣變得稀有。他服務北農4年多來，發現北農看的就是拍賣員，拍賣制度若建立不完善茁壯，沒有辦法受到信任，全部努力都是白費。

韓國瑜9時40分離開，蔣萬安10時才抵達。蔣萬安表示，北農率全國之先成立批發市場，居蔬果供應重要角色，走過50年相當不易。他祝福恭喜北農生日快樂，邁向下個輝煌50年。