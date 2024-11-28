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北市事故熱點 路口轉角擬設欄杆

聯合報／ 記者林保光邱書昱／連線報導

北市今年A1事故死亡63人，雖行人死亡14人，較去年同期少6人，但仍多達1206人死傷。昨道安會報學者點出，車流量低的路段，反而是事故熱點，市長蔣萬安裁示，先行試辦在路口轉角處設置欄杆及減速丘。

昨天道路安全會報上，陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞專題報告行人交通事故分析，他指出，北市行人交通事故逐年下降，「往好的趨勢」。

A1事故為人員當場或24小時內死亡的交通事故，統計顯示，今年萬華區A1事故16件，較去年大增13件，而今年10月北市6件A1事故，就有4件發生在萬華，蔣萬安要求交通、警察局提出專案報告和改善作為。

邱裕鈞分析，行人違規事故熱點多在西門町商圈、青年公園的非主要道路，肇事原因為行人未依規定走在斑馬線，或在路上嬉戲、奔跑，未注意到左右來車等。

邱裕鈞說，行人交通事故發生在行人路口處較高，特別是小型車輛受A、B柱遮擋視線，左轉時導致擦撞等。另外在無號誌路口處，由於車流量低，行人或駕駛沒預期雙方出沒，往往沒減速，反而是事故熱點。

邱裕鈞建議，在易發生事故處，要提醒用路人注意，路口規畫時也要讓車子能減速，並要多些阻隔設施減少行人違規穿越。

蔣萬安裁示，先試辦在路口轉角處設置欄杆、減速丘。交通局長謝銘鴻回覆，近期看到日本、韓國道路上，路口轉角處設置欄杆阻隔也能導引行人走斑馬線，會和相關單位研究，哪些路段先行設置。同時也和新工處討論設置減速丘。

高雄去年自行車事故死亡28人，議員張博洋4月時就曾提出嚴重性，死亡人數全國第一。他說，高雄無自行車專用道，只有與其他車輛或行人的混用車道等問題。

高雄警方分析，自行車車禍，以未依規定讓車最多，其次是違反號誌管制、轉彎未依規定。員警說，不少自行車騎士突然從巷子或支道衝出，與幹道上直行的車輛撞上，才造成重傷亡。交通局解釋，高雄行人及自行車比台北少，還沒到人車分道的需求。

交通事故 自行車 行人

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