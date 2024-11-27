車流量低反成北市行人違規事故熱區 專家籲：增欄杆、減速丘

台北市交通局今天進行道路安全會報，統計今年1月至今，A1事故達到63人，雖然行人比起去年同期減少6件，達到14件，但是死傷人數能達1206人，學者表示，主要是車流量低的路段，反而是事故熱點，台北市長蔣萬安裁示，先行試做路口轉角處設置欄杆及減速丘。

交通局報告統計，今年1月截至11月21日止，A1事故達到63人，與預期目標值高8人，其中，機車A1事故仍最高，比去年同期增加8件，達到35件；行人則比去年同期減少6件，達到14件，但今年1至9月行人交通死傷共1206人。

會中，陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞針對北市行人交通事故分析，進行專題報告，他指出，北市行人交通事故雖然逐年下降「往好的趨勢。」但是北市行人曝光量，仍比其他縣市來得高。

邱裕鈞也說，行人交通事故發生狀況，在行人路口處較高，特別是小型車輛受到A、B柱遮擋視線，在左轉時導致擦撞等，反觀機車駕駛的可視度高，比較容易看到行人，另外是非號誌路口處，由於車流量低，行人或駕駛沒有預期雙方出沒，往往也沒有機會減速。

邱裕鈞分析，行人違規事故熱點多在萬華區的西門町商圈、青年公園的非主要道路，肇事原因是未依規定走在行穿線、路上嬉戲或奔跑，偏離行人徒步區導致沒有注意到左右來車等。

邱裕鈞建議，在容易發生事故處，要提醒用路人注意，且路口規畫時也要讓車子能有減速，同時，行人違規穿越路段部分，也要多些阻隔設施。

蔣萬安裁示，先行試做路口轉角處設置欄杆、減速丘。交通局長謝銘鴻回覆，近期看到日本、韓國的道路上，路口轉角處設置欄杆阻隔也能導引行人走行穿線，因此會和相關單位研究，哪些路段先行設置。同時也和新工處討論設置減速丘。