原民12強賽表現亮眼！議員批新北原民預算過低 促設基金

中華隊在世界12強棒球賽中奪下冠軍，有不少選手都是原住民族。新北市議員馬見今天議會質詢時指出，新北市原民局明年度預算僅約3億元，換算原住民年均預算僅4600元，遠低台北、桃園市的1萬5000元，培育選手費用更少得可憐；議員陳明義建議市府成立原住民發展基金，副市長劉和然允諾研議，從規模、來源與法令三面向檢討。

馬見指出，新北市共計有94校設有體育班，學生人數約5368人，但每間學校每年只有15萬元的運動相關設備經費，光是購買器材都不夠，遑論支持選手能夠無後顧之憂去參加比賽，為新北市與國家爭光。

馬見也說，不少原住民孩子家境本不佳，很多人雖有體育天分，常因家庭因素不得不中斷訓練，改念普通或技職相關科系，但先前專心訓練，課業、技術跟不上其他人，最後陷入惡性循環。

馬見說，新北市原民局明年度預算僅編近3億元，還把烏來自治區的預算加進來想要蒙混，對主計處長吳建國強調有依照比例逐年增加，馬見批，新北市原住民人口占全部人口2%，那明年度原住民族預算應該要編列34億，現在連十分之一都不到。

馬見說，以原住民預算除以原住民人數，新北人均預算僅4603元，桃園人均預算高達1萬5000元，台北市也有1萬4000元。

「雞排也發了，該好好投入資源培養選手了」馬見說，不要只會在得冠軍時錦上添花，應該從基層選手好好培養，才能培育更多優秀運動員。

新北市議員陳明義則認為，新北市棒球培育全靠前議員蔡明堂，自掏腰包把各地優秀選手找來新北訓練，他提議應該成立原住民發展基金，把各局處預算勻支過來一點就能做，全力推動各項原住民族政策。

新北市議員楊春妹與宋雨蓁則針對提案原住民自治條例是否只邀請提案人起爭執，讓議會一度陷入混亂。

副市長劉和然表示，體育部分會回歸體育局，目前提供選手三級培育一條龍政策，平常練習都有專案執行，這次比賽振奮人心，相信不會只有單一縣市，一定會重新檢視體育人才培育機制。

劉和然說，對於原住民發展基金，要從規模、來源與法令去會去研究，因預算法有相關規定，市府會再研議討論。

原民局長林瑋茜表示，對於原住民發展基金部分，需要有法源，先前新北原住民就業自治條例的基金收入，曾遭到中央退回的前例，他們會再研議相關法令與可行性。