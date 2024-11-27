民團重返立院外抗爭 北市濟南路一段明早9點起交管

石門區尖鹿馨窩長者關懷據點近來有不一樣的課程，不只是長輩歡樂學習，還有來自乾華國小附設幼兒園以及石門國小附設幼兒園的孩子們來與長輩們一起玩樂，透過專門為老幼共融所設計的體適能活動，不僅是增進彼此的健康，也讓長輩與孩子們打成一片，玩得開心。

2024-11-27 18:27