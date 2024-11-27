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CPTPP年會今加拿大登場 台海兩岸入會案這原因遭擱置

民團重返立院外抗爭 北市濟南路一段明早9點起交管

中央社／ 台北27日電
立法院外觀。記者陳正興／攝影
立法院外觀。記者陳正興／攝影

為防止藍營立委強行表決通過憲法訴訟法修正草案和選罷法修正草案，民團號召民眾明晚重返立法院外抗議。對此，北市警方今天表示，濟南路一段自明早9時起管制車輛通行。

台北市警察局中正第一分局今天透過新聞稿表示，有民團申請於明天上午8時至晚間10時，在中正區濟南路一段舉辦「抗議選罷法及憲法訴訟法修法」集會活動，為維護活動周邊交通秩序與安全，已規劃相關交通疏導管制勤務。

中正一分局說明，自明天上午9時起，濟南路一段（中山南路至鎮江街）往西全線車道及往東內側1線車道，管制車輛通行，視交通狀況提早或延後管制。

同時，集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公運處協調公車業者配合改道行駛，請民眾留意。

中正一分局表示，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍。

交通管制 北市

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