培養運動員成話題 議員籲新北增運動舞蹈獎金留人才

中華隊於12強棒球賽奪下世界冠軍，不少縣市長也加碼選手獎金，培養運動員成熱門話題。新北市議員陳儀君指出，新北舞蹈項目近期於全民運中表現斐然，但獎金仍有改善空間，應比照台中獎金額度，明星高中也應保留特色招生名額，將人才留在新北；新北體育局回應，獎金考量公平性，而運動舞蹈招生名額則將於115學年度評估可行性。

陳儀君表示，113年全民運動會上月舉辦，新北運動舞蹈選手戰機斐然，14歲以上的選手一共獲得3銀2銅、14歲以下的選手一共獲得6金7銀3銅，然而運動舞蹈第一類選手的獎金制度，新北市的獎金卻是六都最少的，像台中獎金制度是最不錯的，希望新北也能改善。

陳儀君認為，為了將優秀的人才留在新北，應該能有些相關措施。第一，建議提高獎金額度，並將獎金頒發級距，增設第4至第6名；第二，建議比照台中市獎金頒發金額，提高第一類獎金鼓勵，讓新北優秀體育人留在新北；第三，為鼓勵將優秀體育人才留在新北，不知是否可以將新北市明星高中（如板橋高中、海山高中）保留1至2位招生名額供蹈運動類別特色招生。

體育局回應，新北市頒發全民運動會獎金，在六都中提供前三名總額獎金排名第三，優於桃園、台南及高雄三市，且相較台中、桃園、台南及高雄依第一、二類給予不同獎金，新北市獎勵運動種類獎金方式較具公平性。

體育局指出，新北市公立高中職每年900名額供國中體優生至鄰近行政區就讀，另為銜接區域運動人才落實在地就學，體育局依九大分區國小、國中發展運動種類協助高中職開設運動成績優良學生名額；有關運動舞蹈招生名額，體育局將於115學年度，依區域學生發展情形與學校評估開設可行性。