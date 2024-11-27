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汐止冬茶雨水多量少質優 味道還有花香味

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北好茶汐止區冬季文山包種茶比賽，評審人員說，品質很好，冬茶味道有花香味。 圖／觀天下有線電視提供
新北好茶汐止區冬季文山包種茶比賽，評審人員說，品質很好，冬茶味道有花香味。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區公所主辦的新北好茶汐止區冬季文山包種茶比賽，今(27)日在汐止區農會的休閒中心登場，邀請了專業委員，進行評比，這次參賽的茶總共有51點，評審從茶的色、香、味找出最好的冬茶，今年因為遇到多雨的天氣，雖然，產量不多，不過，評審人員說，品質很好，冬茶味道有花香味。

茶業改良場評比人員張正桓提到，今年天氣雨水比較多，而且後期有一個颱風影響，所以，減產情形比往年多了一些，所以，產量減少很多，所以，今年冬茶，對農友來說是比較辛苦的一年，不過，今年的品質在評鑑過程中發現雖然氣候影響比較大，不過，在農友優秀的製茶技術，將今年的缺點轉換成優點，所以，今年入選的茶，品質上都有很好的保證，包括文山包種茶的香氣滋味都足夠，冬季文山包種茶的甜花香、柚花香都非常的棒，愛茶的朋友可以多多選購汐止的文山包種茶。

汐止區長林慶豐表示，汐止區種植茶葉面積有3公頃多，今年有51點茶品參賽，透過評鑑，由農業局及農會協助農藥採樣檢測，淘汰不合格茶品，透過農業部茶改場及新北市文山茶推廣中心專家評鑑輔導農友生產在地好茶，提升茶農製茶技術增加收益，今年茶的產量收到氣候影響也比較少，但品質都有維持住，喜歡喝的都可以選購汐止的文山包種茶，相信由專業評審評出來的茶，一定是非常優等。

遇到下雨就沒辦法採收，導致產量減少好多，幸好靠著茶農純熟的技術，雖然，量少不過品質很好，冬茶有甘甜的花香味，現場包括汐止區長還有許多茶農在一旁關心的比賽結果，茶農們都希望自己的茶葉能夠獲得好成績，儘管今年收成的時候遇到下雨，增加了些許的難度，不過，茶農們靠著自己的製茶老經驗，先將苦澀拿掉，再帶出香氣，交出不錯的成績單，把汐止好茶的水準維持住，經過三輪評選是由農友王貴芬獲得特等獎。

汐止

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