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北市感謝內湖企業共推綠運輸 交通軟硬兼施漸有解

中央社／ 台北27日電
北市今表揚積極宣導使用大眾運輸跟綠色運具的內湖企業，市長蔣萬安並表示內湖交通透過公私協作、捷運路網與路型改善等，已有具體成效。聯合報系記者曾吉松／攝影
北市今表揚積極宣導使用大眾運輸跟綠色運具的內湖企業，市長蔣萬安並表示內湖交通透過公私協作、捷運路網與路型改善等，已有具體成效。聯合報系記者曾吉松／攝影

北市今表揚積極宣導使用大眾運輸跟綠色運具內湖企業，市長蔣萬安並表示內湖交通透過公私協作、捷運路網與路型改善等，已有具體成效。

北市交通局今舉辦113年「交通綠運輸 淨零減碳行內湖綠動GO」表揚內湖企業活動，包含台達電子、仁寶電腦、雅光電器等，積極宣導使用大眾運輸及綠色運具、貢獻大量減碳量、捐贈YouBike站點等。

市長蔣萬安表示，感謝這麼多內湖企業願意參與綠運輸結合ESG計畫並大力支持，內湖交通問題在公私協力與「軟硬兼施」下已有具體改善成效。

蔣萬安說，環狀型捷運路網正如火如荼進行，南北環段幾乎都已發包，最關鍵的捷運東環段，預計今年底前就會正式動工，完工後一定可以有效解決內湖交通問題；而在完工前持續透過路型改善、號誌增加等改善，如堤頂經過瑞光路358巷設定號誌，讓車輛提前左轉，並時段性禁止港墘路左轉等。

另外，交通局與悠遊卡公司合作推出「減碳存摺」企業版；開闢「內科南軟」雙園巴士新路線，加強內科與南軟雙園區的交通連接等。

交通局補充，今年共辦理3場說明會，吸引302家企業參與，較去年成長86%，其中有117家企業與市府合作，數量也成長92%。且為鼓勵內湖企業以自行車通勤，今年更整理2條自行車通勤路線。

內湖 捷運 綠色運具 蔣萬安

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