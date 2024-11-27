慶棒球奪世界冠軍 新北議員陳偉杰服務處發雞排秀簽名球衣

台灣棒球中華隊在世界12強棒球賽中奪冠，舉國沸騰，新北市議員陳偉杰也相繼祭出免費雞排來慶祝奪冠，為了響應這值得慶祝的盛事，新北市議員陳偉杰昨(26)日晚上七點在淡水服務處，準備三百份雞排發送，時間還沒到外頭就大排長龍，市議員陳偉杰並分享大家所羨慕的台灣英雄簽名球衣。

市議員陳偉杰表示，不僅是要慶祝中華隊棒球12強世界冠軍，更響應新北市議員林國春發起的發雞排活動，而服務處助理回報，外頭的人龍已經排到轉角處，可能會超過三百人，因此還得再加碼加發將近100份。對於這次中華隊在東京奪冠，市議員雖然無法親自到日本應援，但也派出了加油代表，並且分享大家所羨慕的台灣英雄簽名球衣。

陳偉杰指出，這一件的媲美大谷翔平第50轟的球衣，有8位台灣英雄世界冠軍親筆簽名球衣，包括台灣隊長陳傑憲、投手張奕、潘傑楷、陳晨威、莊昕諺、江坤宇、曾頌恩、林凱威的親筆簽名。

市議員陳偉杰也開玩笑的說絕無僅有非賣品請勿詢價，而這次發雞排也是為了慶祝這舉國歡騰的時刻，更讓大家知道棒球就是台灣的國球氣氛真的非常的熱鬧。