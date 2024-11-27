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新北雙溪山藥推廣品嚐會好美味 在地餐廳推出山藥饗宴

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
瑞芳地區農會舉辦的山藥推廣行銷品嚐會，邀請在地餐廳設計一整桌的山藥料理，讓新北市農會各界吃到滿滿的山藥饗宴。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳地區農會舉辦的山藥推廣行銷品嚐會，邀請在地餐廳設計一整桌的山藥料理，讓新北市農會各界吃到滿滿的山藥饗宴。 圖／觀天下有線電視提供

隨著天氣越來越冷，在飲食方面就會想要來碗熱呼呼的湯，尤其現在正值山藥產季，山藥不論是生吃或是入湯都是很好的選擇，今(27)日瑞芳地區農會舉辦的山藥推廣行銷品嚐會，邀請在地餐廳設計一整桌的山藥料理，讓新北市農會各界吃到滿滿的山藥饗宴。

瑞芳地區農會理事長林光明表示，今年雙溪貢寮山藥大豐收，種植面積約15公頃，產值兩千多萬，感謝農民一整年來的辛勞，今日的山藥推廣行銷品嚐會，也邀請各界農會代表一起來品嚐原生種山藥的美味。

雙溪區區長林銚傑表示，現在正值山藥的季節，民眾可以來到雙溪購買新鮮的生藥，也可以食在地吃當季，雙溪地區的餐廳皆選用在地農友的山藥，品質口感都好，民眾來雙溪遊玩，可直接在餐廳享用以山藥入菜的各種料理，經濟實惠又美味。

農會 餐廳

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