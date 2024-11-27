新北瑞芳吉慶里守望相助隊熱心奉獻 平均60歲守護鄰里

瑞芳區吉慶里守望相助隊今年獲得「113年績優里守望相助隊」優等表揚，一群平均六十歲的社區夥伴，組成守望相助隊無私精神，長期在第一線守護鄰里，也參與社區公益事務，未來警民持續合作，共同捍衛社區治安。

守望相助隊站在第一線，協助警方維護社區治安，瑞芳區吉慶里守望相助隊目前成員有22人，每天都有三人為一小組，在晚間九點後進行社區巡察，另外舉凡火災通報、詐騙案協助、或是補蜂抓蛇、獨居老人送餐等工作，都能看到守望相助隊隊員的身影，默默守護社區安全。

吉慶里守望相助隊隊長簡惠麗說，守望相助隊在社區形成一股安定的力量，除了警民持續合作，為社區治安把關，也投入社區各項活動，結合各公益團體、宮廟協助發放物資關懷弱勢，參與淨灘跟淨山、環境清潔日等等。

守望相助隊隊員李朝生說，一年365天，守望相助隊每天都有隊員三人一組巡視里內，大街小巷治安死角都不放過，不論颳風下雨雖然有時候很辛苦，但能讓民眾住得安心，也希望守望相助隊可以成為社區安定的力量。