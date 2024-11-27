新北石門尖鹿馨窩據點益童頑樂 老幼同樂健康促進

石門區尖鹿馨窩長者關懷據點近來有不一樣的課程，不只是長輩歡樂學習，還有來自乾華國小附設幼兒園以及石門國小附設幼兒園的孩子們來與長輩們一起玩樂，透過專門為老幼共融所設計的體適能活動，不僅是增進彼此的健康，也讓長輩與孩子們打成一片，玩得開心。

尖鹿馨窩關懷據點主任林淑芬說，連續兩週的課程，尖鹿馨窩的長輩與幼兒園的孩子們互動的相當開心，當然安排這樣的活動不只是要讓長輩開心，更加也要透過內容的設計，讓幼兒與長者透過體適能道具的互動，增進幼兒的體能發展也延緩長輩的退化。

長輩們看到有如孫輩的幼童總是特別開心，透過互動當中長者所露出的笑容就可以得知，而石門尖鹿關懷據點的長輩相當珍惜這為期兩堂的益童頑樂課程，也期待未來這樣的活動計畫能持續下去，讓石門在地的長輩與幼兒共融，也感受難得的祖孫情誼。