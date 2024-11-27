快訊

前101董事長暗指「功勞都往身上攬」 賈永婕發聲回33字

獨／兩岸學術交流重要機制 暌違多年首度在台登場

懶人包／好市多黑色購物週Day 4優惠！黑五3C家電特價 空氣清淨機折4500、65吋電視便宜6千

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣欣璋妻頻留言「邀老公去她家看貓」 戴湘儀駁言論有誤解

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市議長之子蔣欣璋（右二）曾參選新莊區立委，同區同黨新北市議員戴湘儀幫忙站台助選。本報資料照
新北市議長之子蔣欣璋（右二）曾參選新莊區立委，同區同黨新北市議員戴湘儀幫忙站台助選。本報資料照

被視為「侯家軍」的新北市議員戴湘儀捲入桃色風波，一名王姓女子近期頻在戴湘儀臉書貼文留言，指戴假借助選之名，約丈夫、新北市議長之子蔣欣璋去她家看「貓咪後空翻」。戴湘儀說，蔣夫人有誤解言論已不是首次，行為已長達一年之久，嚴重影響她的生活，盼蔣夫人節制、停止相關行為。

王女近期連日在戴湘儀臉書留言，指她曾投過票支持的戴湘儀，假借助選立委之名，主動約她丈夫到戴家看「貓咪後空翻」，並指戴曾說「選舉完我就沒有理由了，會被人家講話」、「你們團隊要搬到我服務處，這樣就有理由了」等語。

王女還細數戴的作為，包含找蔣欣璋一起去大巨蛋看球賽、去吃元宵、萬聖節扮芭比與肯尼、問蔣是否可以來載她，對外稱蔣是暖男，對她很好等，轉頭又傳訊跟王女說，她絕對沒有這樣的心思、不要想太多。而蔣欣璋的岳母周姓里長則證實留言的王女是女兒，喊話要戴據實相告「出來開記者會說清楚」。

戴湘儀則透過聲明指出，對蔣夫人在粉專所指內容，她感到非常遺憾，並再次聲明基於同黨情誼熱心助選，很遺憾蔣夫人有誤解的言論不是首次，行為已長達一年之久，已經嚴重影響到她的生活，期盼蔣夫人節制及停止有關行為，讓我能全心全力服務選民，發揮民代應有的職責以監督市政，才符合新北市民的福祉；記者也致電蔣欣璋但未獲回應。

被視為「侯家軍」的新北市議員戴湘儀捲入桃色風波。圖／本報資料照片
被視為「侯家軍」的新北市議員戴湘儀捲入桃色風波。圖／本報資料照片
一名王姓女子近期頻在戴湘儀臉書貼文留言，指戴假借助選之名，主動約她丈夫、新北市議長之子蔣欣璋，到戴家看「貓咪後空翻」
一名王姓女子近期頻在戴湘儀臉書貼文留言，指戴假借助選之名，主動約她丈夫、新北市議長之子蔣欣璋，到戴家看「貓咪後空翻」

戴湘儀 蔣欣璋

延伸閱讀

趙正平當爸後轉性變暖男 小S驚呼「你到底是誰」

影／隨叫隨到...藥頭網賣毒咖啡包開車外送 1年跑12萬公里

新北街頭藝人2700人搶200場地亂象傳 議員促增點位

斥資逾億鶯歌資源循環中心啟用 升級清潔隊環境

相關新聞

蔣欣璋妻頻留言「邀老公去她家看貓」 戴湘儀駁言論有誤解

被視為「侯家軍」的新北市議員戴湘儀捲入桃色風波，一名王姓女子近期頻在戴湘儀臉書貼文留言，指戴假借助選之名，約丈夫、新北市...

北市感謝內湖企業共推綠運輸 交通軟硬兼施漸有解

北市今表揚積極宣導使用大眾運輸跟綠色運具的內湖企業，市長蔣萬安並表示內湖交通透過公私協作、捷運路網與路型改善等，已有具體...

新北耶誕城巨星演唱12/14登場 18組卡司連嗨2天

2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」12月14日、15日登場，新北市府今天公布18組表演卡司，包括人氣旺的男團E...

林郁婷棄賽抗議性別質疑 侯友宜支持新北女兒決定

巴黎奧運金牌得主林郁婷在英國舉辦世界拳總年終賽，遭主辦的世界拳擊總會質疑性別問題，教練棄賽抗議。新北市長侯友宜今天說，支...

大巨蛋周邊設世界12強棒球賽冠軍紀念碑？ 北市：會評估

台灣在世界12強棒球賽勇奪世界冠軍，北市表示將蒐集各方意見，評估在大巨蛋周邊以可行方式紀念；遠雄公司說會全力配合市府規劃

環狀線板橋站捷運開發案簽約 投資金吸39億

新北市捷運局推動環狀線捷運開發案10處，繼秀朗橋站、景平站、板新站招商成功後，基地面積第二大、且位於市區中心的板橋站27...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。