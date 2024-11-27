蔣欣璋妻頻留言「邀老公去她家看貓」 戴湘儀駁言論有誤解

被視為「侯家軍」的新北市議員戴湘儀捲入桃色風波，一名王姓女子近期頻在戴湘儀臉書貼文留言，指戴假借助選之名，約丈夫、新北市議長之子蔣欣璋去她家看「貓咪後空翻」。戴湘儀說，蔣夫人有誤解言論已不是首次，行為已長達一年之久，嚴重影響她的生活，盼蔣夫人節制、停止相關行為。

王女近期連日在戴湘儀臉書留言，指她曾投過票支持的戴湘儀，假借助選立委之名，主動約她丈夫到戴家看「貓咪後空翻」，並指戴曾說「選舉完我就沒有理由了，會被人家講話」、「你們團隊要搬到我服務處，這樣就有理由了」等語。

王女還細數戴的作為，包含找蔣欣璋一起去大巨蛋看球賽、去吃元宵、萬聖節扮芭比與肯尼、問蔣是否可以來載她，對外稱蔣是暖男，對她很好等，轉頭又傳訊跟王女說，她絕對沒有這樣的心思、不要想太多。而蔣欣璋的岳母周姓里長則證實留言的王女是女兒，喊話要戴據實相告「出來開記者會說清楚」。