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新北耶誕城巨星演唱12/14登場 18組卡司連嗨2天

中央社／ 新北27日電
新北耶誕城明天開城，圖為2024年開城前夜色。圖／聯合報系資料照片
新北耶誕城明天開城，圖為2024年開城前夜色。圖／聯合報系資料照片

2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」12月14日、15日登場，新北市府今天公布18組表演卡司，包括人氣旺的男團Energy及「韓國碧昂絲」女神孝琳，壓軸為搖滾天團告五人。

新北市觀旅局今天公布歡樂耶誕城巨星演唱會卡司，演唱會主持人為藝人陳漢典及Sandra搭檔接下主持棒。兩人說，相當興奮又期待站上耶誕城舞台。

將在演唱會演出的男團Ozone今天在記者會獻唱，吸引不少粉絲到市府記者會現場，拿起高階相機拍攝偶像。Ozone成員表示，高興與大家共度佳節，盼為大家帶來最熱情的耶誕氣氛。

依據公布的名單，12月14日（星期六）「夢想之夜」將由金曲歌后艾怡良以靈魂唱功開場，緊接著陳華、李東軒、熊仔、白安、GX（鼓鼓、呂思緯）、蕭秉治及八三夭等歌手輪番演唱。

觀旅局表示，12月14日當天壓軸邀請「韓國碧昂絲」女神孝琳抵台，將唱跳多首動感十足的韓國流行音樂組曲，展現高音的實力。

12月15日（星期日），觀旅局指出，當天舉辦「圓夢之夜」將由人氣旺的男團Energy開場，引爆舞台熱潮，接著icyball冰球樂團、BOOM！怪物星人、洪暐哲、理想混蛋、AcQUA源少年R.Y.G.、宇宙人及Ozone等團體接力演唱，最後壓軸邀請到搖滾天團告五人，以多首情歌神曲連發。

觀旅局表示，因應2天活動人潮，高鐵及台鐵也將配合加開班次，呼籲民眾善加利用大眾運輸系統參加，可搭乘高鐵、台鐵、台北捷運板南線至板橋站，再步行至新北市市民廣場。

歡樂耶誕城 演唱會

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