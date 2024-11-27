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林郁婷棄賽抗議性別質疑 侯友宜支持新北女兒決定

中央社／ 新北27日電
巴黎奧運金牌得主林郁婷在英國舉辦世界拳總年終賽，遭主辦的世界拳擊總會質疑性別問題，教練棄賽抗議。新北市長侯友宜今天說，支持新北女兒所有決定，繼續做選手與教練靠山。聯合報系記者季相儒／攝影
巴黎奧運金牌得主林郁婷在英國舉辦世界拳總年終賽，遭主辦的世界拳擊總會質疑性別問題，教練棄賽抗議。新北市長侯友宜今天說，支持新北女兒所有決定，繼續做選手與教練靠山。聯合報系記者季相儒／攝影

巴黎奧運金牌得主林郁婷在英國舉辦世界拳總年終賽，遭主辦的世界拳擊總會質疑性別問題，教練棄賽抗議。新北市長侯友宜今天說，支持新北女兒所有決定，繼續做選手與教練靠山。

拳擊好手林郁婷參加世界拳總盃年終總決賽，卻遭主辦的世界拳總質疑其參賽資格，讓林郁婷的教練曾自強不滿，決定棄賽表達抗議。

林郁婷出身新北鶯歌，市長侯友宜下午在臉書（Facebook）貼文表示，新北的女兒，台灣的驕傲，世界的金牌，絕對不會被惡意的攻擊打敗。無論面對什麼考驗，繼續做林郁婷和教練曾自強的靠山，支持他們所有決定。

新北市府新聞局長李利貞轉述，市長侯友宜認為，「棄賽」對林郁婷和教練曾自強而言，一定是非常艱難、不得已的決定。侯友宜也呼籲行政院和體育署積極協助，保障選手接下來參與國際賽事的權益。

國民黨新北市議員江怡臻在侯友宜臉書貼文加油，並表示，面對打壓，只能無奈棄賽，以表抗議，這是選手和教練最不願意做的決定之一。盼望中央應爭取所有國手的參賽權利。

也有網友在臉書回應侯友宜說，市長的回應聽起來很棒，但所謂靠山，「有改變什麼嗎？」

侯友宜 教練

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