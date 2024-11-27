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館長談過去職棒簽賭「台灣那個年代就是這樣」挨轟「那是球迷的痛」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

中華隊奪下棒球12強賽冠軍，掀起棒球熱，網紅「館長」陳之漢前天直播自爆「做過球版（地下簽賭）」遭到網友砲轟，館長昨直言台灣人不要過於虛偽、台灣那個年代就是這樣。台北市議員林亮君今在臉書指出，館長一句話講得雲淡風輕，那是多少球迷的痛，無論是經營簽賭或拿這件事來開玩笑，調侃台灣球迷，都非常可惡。

林亮君說，館長直播中自爆曾經在2007、2008年做過「球版」（職棒簽賭）經過大家比對館長年紀和過去發言紀錄，發現他簽賭時正好就是職棒爆發一連串職棒簽賭案，導致職棒差點瓦解的那幾年。

她說，在簽賭案爆發後，因為球迷銳減、企業對成立職棒隊伍失去信心，職棒陷入了多年的黑暗期，資深球迷也陷入深深的焦慮，自己所愛的球員在一夕之間消失，甚至整個球團解散，是台灣所有棒球迷跟熱愛棒球的運動員最最最深的痛。

林亮君指出，對於這些令台灣人傷心的過往，作為共犯結構的館長竟只是以「我在簽賭你還在媽媽十塊」、「那個年代就是這樣，台灣人別太虛偽」、「只是開玩笑」等語帶過，完全沒有一絲一毫的愧疚。在台灣棒球重振旗鼓，拿下12強冠軍的現在，館長出來蹭棒球，還講得好像那個年代做簽賭是很正常，好意思？

林亮君也說，館長的好兄弟、民眾黨立院黨團總召黃國昌對館長自爆曾經簽賭，到現在還安安靜靜。黃國昌自己在2022年時曾發文表示，作為當年誠泰Cobras、米迪亞暴龍隊球迷的他，無法忘記買下球隊只為打假球的「惡人」，他也曾上網路節目直播，表示自己對有黑道介入的職棒簽賭案「深惡痛絕」。

林亮君表示，面對這些「惡人」、「深惡痛絕」的簽賭案，怎麼不見熱愛棒球、痛恨簽賭的黃國昌委員出來嚴正譴責？跟地下組頭稱兄道弟，根本沒資格說自己是棒球球迷。林亮君說，灌爆館長臉書的不是民進黨，是熱愛棒球的球迷。「你搞過簽賭，球迷灌爆你臉書怎麼了嗎？做人啊不用虛偽」

網紅「館長」陳之漢直播自爆「做過球版（地下簽賭）」議員林亮君在臉書砲轟「館長」。圖／取自林亮君臉書
網紅「館長」陳之漢直播自爆「做過球版（地下簽賭）」議員林亮君在臉書砲轟「館長」。圖／取自林亮君臉書

林亮君 簽賭 館長

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