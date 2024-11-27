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環狀線板橋站捷運開發案簽約 投資金吸39億

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市環狀線板橋站捷開案今天簽約。記者葉德正／攝影
新北市環狀線板橋站捷開案今天簽約。記者葉德正／攝影

新北市捷運局推動環狀線捷運開發案10處，繼秀朗橋站、景平站、板新站招商成功後，基地面積第二大、且位於市區中心的板橋站27日舉行開發案簽約儀式，由新北捷運局長李政安與冠德建設總經理張勝安簽署投資契約，規畫興建總樓地板面積達1.2萬坪的地標型商辦大樓，吸投資金額39億，除提供大型國際會議廳及創新產業辦公空間，也將提供5000萬基金扶植新創產業，帶動周邊經濟發展。

李政安表示，板橋站捷運開發案位於新北核心交通樞紐區，與捷運新北環狀線、板南線、高鐵、台鐵四鐵及中長程客運轉運站共構，將興建地下7層、地上24層，總共1.2萬坪的商業及辦公空間。

規畫1樓為零售店面、2樓新創基地、6樓以上為辦公空間，並設置可容納兩百人的大型國際會議廳，提供就業人口1700人進駐大樓，投資金額約39億元，預計2030年完工；為培育優秀人才，投資人提供5000萬元基金扶植新創產業，完善創業生態系統，活化新北在地經濟。

李政安表示，未來板橋站捷開案開發完成後，交通、環境、產業、人才等四大面向將全面升級，透過轉運站及捷運車站空間改造，優化動線及空間利用，並串聯台、高鐵、捷運板南線與國家兒童未來館。

為響應2050淨零碳排政策，板橋站捷運開發案預計取得鑽石級綠建築標章、鑽石級智慧建築標章、低碳建築1級、建築能效標示1+級及美國LEED認證白金級，興建期間將執行碳盤查，建築設計上採取逐層漸退的量體，打造垂直綠化與水平露台，呼應周遭的公園綠帶，打造新板特區新地標。

新北捷運局指出，透過捷運場站開發吸引人潮到捷運沿線活動，為運量帶來可觀效益，新北環狀線10處場站開發預估共可引入投資金額約652億，創造2.2萬個就業機會，繼板橋站成功招商後，新北捷運局持續推動捷運開發招商作業，以捷運場站為起點，循點、線、面開發層次，逐漸形塑新北市成為TOD城市。

新北捷運 碳建築

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