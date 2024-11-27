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影／一次吃遍老街10間人氣店家 「深坑多福宴」十周年走復古風
新北深坑老街是北台灣知名景點，不少好吃名店，第十屆「深坑多福宴」將於12月19日舉辦，集結街上11間名店、14道在地美食，讓民眾可一次享用。公所表示，活動將於今下午4時開放報名，50桌額滿為止，民眾除能體驗在地美食外，也有附贈伴手禮，物超所值。
深坑區公所表示，2024深坑多福宴將於12月19日傍晚5時在深坑老街盛大開桌，活動自2014年開辦，今年邁入10周年，已是深坑區最具代表性、令在地居民及觀光客最期待的盛事，這次以懷舊復古風呈現主視覺，並結合民歌、懷舊老歌、舞台表演氛圍，打造獨特體驗；適逢歲末年終，也以「吉祥滿福」、「魚躍龍門」、「福氣開封」、「諸事福滿」等吉祥兆頭呈現在地美食。
深坑區公所表示，民眾道滿懷舊文化的深坑老街「吃辦桌」，不必跑透透，便可一次吃遍深坑10間優質人氣店家推出的14道澎湃菜色，每道菜品都充分展現在地文化底蘊與獨特風味，並有加值伴手禮，讓參與民眾有吃又有拿。
深坑區長李漪萍表示，深坑豆腐芬芳細緻，豆香濃郁，是深坑最引以為傲的特色，與竹筍、茶葉和豬肉並列「深坑四寶」，從中看見深坑居民與業者多年來對傳統技藝的堅持與用心。多福宴運用「深坑四寶」推出多種料理，採用的也都是在地食材，一道道菜餚更展現風土人情與料理智慧，將深坑美食、文化推廣至全臺，成功帶動觀光。
深坑區公所補充，「2024深坑多福宴」於即日起開放報名，只要報名繳費成功，每桌送價值2000元以上的伴手禮，彩和酒業-梅酒、郭金發-花生糖 、寶桂的店-蛋塔 、寶桂的店豆腐麻糬 、唐山伯古早味-酸梅汁；意者可於11月29日前至「新北市深坑區公所」粉絲頁報名，限量50桌，今下午4時起開放報名。
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