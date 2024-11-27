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12強賽／台北大巨蛋設世界冠軍紀念碑 遠雄：全力配合市府規畫

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
世界12強棒球賽中華隊奪冠，首度稱霸一級國際賽事，外界敲碗希望能設立紀念碑，加上預賽5場都在台北大巨蛋舉辦，更成立碑首選之地。本報系資料照／特派記者許正宏東京攝影)
世界12強棒球賽中華隊奪冠，首度稱霸一級國際賽事，外界敲碗希望能設立紀念碑，加上預賽5場都在台北大巨蛋舉辦，更成立碑首選之地。本報系資料照／特派記者許正宏東京攝影)

世界12強棒球賽中華隊奪冠，首度稱霸一級國際賽事，外界敲碗希望能設立紀念碑，加上預賽5場都在台北大巨蛋舉辦，更成立碑首選之地。遠雄集團公關經理夏至賢今天回應，巨蛋公司因應球迷的期望，全力配合市府規畫，進行相關作業。

中華隊2019年拿下U18世界盃棒球賽冠軍，當時分別在三重棒球場以及台東賜賓棒球場設有紀念碑，今年「麟洋配」在巴黎奧運拿下金牌二連霸，市長蔣萬安更在中山國中校門口外復興北路361巷設立別名「麟洋路」，外界也敲碗是否在台北大巨蛋立紀念碑紀念。

副市長林奕華說，在大巨蛋立這樣的紀念碑，她樂觀其成，不過還是需請體育局去評估，包含前期與中職、遠雄溝通以及設置位置與形式，都必須討論。

體育局長王泓翔表示，這次12強預賽中華隊就是從台北大巨蛋出發，一路打進復賽前進東京大巨蛋，最後奪下冠軍創造台灣歷史，若能和遠雄討論，在大巨蛋周邊設立紀念碑紀錄這份榮耀，讓民眾駐足觀賞，確實可以來思考，但仍需進一步來討論評估。

大巨蛋 巴黎奧運 棒球場

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