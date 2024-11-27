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交通最大考驗...跨年+張惠妹大巨蛋開唱 北市府提前備戰

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市2024跨年晚會湧入相當多人潮。圖為2023北市跨年晚會人潮。圖／聯合報系資料照
台北市2024跨年晚會湧入相當多人潮。圖為2023北市跨年晚會人潮。圖／聯合報系資料照

下月就要跨年，每年北市府跨年晚會都吸引相當多人潮，今年也將首度大巨蛋也有天后張惠妹演唱會，加上當天上班日還有通勤人車潮，包括北市府周邊、忠孝東路、基隆路等將首度交通最大挑戰，市府也正提升至府級層級，研擬跨年周邊交通的相關配套因應。

北市交通局長謝銘鴻表示，今年的北市府前跨年，除了原本的下班通勤人車潮，跨年人潮，今年因大巨蛋演唱會開跑，市府提前因應相關交通配套，目前交通局已與業者開過多次會議溝通，下周還會由副市長召開跨局處會議整合，讓今年的跨年交通順利。

交通局科長林育生表示，依照過去經驗，跨年散場人潮疏散的兩個高峰時間點為第一波晚間12點、第二波凌晨1點，今年因張惠妹在大巨蛋辦演唱會，從晚間9點半到12點半，為了避免與跨年散場人潮交織，除市府跨年已有兩段式散場，也會跟張惠妹演唱會的主辦單位協調，將演唱會散場「錯開」，盡可能往後延。

至於周邊交通管制，除有例行三階段交通管制，北市府也要整合跨年與大巨蛋活動的接駁專車，原本每年跨年都有三線散場接駁專車，大巨蛋有六線，今年跨年將整合為三加一，大巨蛋的接駁專車規畫整合為一線，往捷運綠線方向接駁；原三線市府跨年晚會接駁車會往仁愛路、松德路、基隆路等往南接公館等方向。

局長謝銘鴻提醒，這次人潮疏散會以平面道路作為緩衝，一定是先疏導人潮後，才開放停車場、道路給車通行。民眾今年參加跨年，記得「搭捷運公車、不要開車」，北捷也會加密班次宣導，交通疏導會先疏導人、才會疏導車，市府也會開記者會加強宣導，也會製作宣導圖卡懶人包等加強宣導。

大巨蛋今年跨年夜將有天后張惠妹演唱會。巨蛋對外連通道。記者邱德祥／攝影
大巨蛋今年跨年夜將有天后張惠妹演唱會。巨蛋對外連通道。記者邱德祥／攝影

北市府 大巨蛋 跨年晚會

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