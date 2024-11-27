交通最大考驗...跨年+張惠妹大巨蛋開唱 北市府提前備戰

下月就要跨年，每年北市府前跨年晚會都吸引相當多人潮，今年也將首度大巨蛋也有天后張惠妹演唱會，加上當天上班日還有通勤人車潮，包括北市府周邊、忠孝東路、基隆路等將首度交通最大挑戰，市府也正提升至府級層級，研擬跨年周邊交通的相關配套因應。

北市交通局長謝銘鴻表示，今年的北市府前跨年，除了原本的下班通勤人車潮，跨年人潮，今年因大巨蛋演唱會開跑，市府提前因應相關交通配套，目前交通局已與業者開過多次會議溝通，下周還會由副市長召開跨局處會議整合，讓今年的跨年交通順利。

交通局科長林育生表示，依照過去經驗，跨年散場人潮疏散的兩個高峰時間點為第一波晚間12點、第二波凌晨1點，今年因張惠妹在大巨蛋辦演唱會，從晚間9點半到12點半，為了避免與跨年散場人潮交織，除市府跨年已有兩段式散場，也會跟張惠妹演唱會的主辦單位協調，將演唱會散場「錯開」，盡可能往後延。

至於周邊交通管制，除有例行三階段交通管制，北市府也要整合跨年與大巨蛋活動的接駁專車，原本每年跨年都有三線散場接駁專車，大巨蛋有六線，今年跨年將整合為三加一，大巨蛋的接駁專車規畫整合為一線，往捷運綠線方向接駁；原三線市府跨年晚會接駁車會往仁愛路、松德路、基隆路等往南接公館等方向。