氣溫下降想進補 新北推貢寮鮑、山藥料理養生又暖身

近日天氣氣溫下降，民眾多會選擇薑母鴨、羊肉爐驅寒進補。新北市農業局表示，推薦使用當季健康三寶山藥及貢寮鮑煮火鍋或煲湯，製作暖身又養生的滋補料理。

新北山藥以雙溪、貢寮、平溪為產地大宗，不同於其他山藥品種，台灣原生種山藥採自深山，由當地農友漸漸馴化成目前的市售山藥品種，其外型細長、口感紮實且帶有淡淡香氣。

瑞芳區山藥產銷班長葉俊郎表示，近年以零餘子以及種苗不埋管的種植方式為主，並以三年輪作的方式細心呵護山藥苗，雙溪的黏質土壤，讓深埋土中的山藥口感Q彈綿密。

葉俊郎推薦，山藥可以搭配雞肉塊、當歸片燉煮，先將雞肉切塊小火悶煮，再加入山藥丶當歸片，放入米酒、鹽巴、白胡椒粉等一起煮燉煮20分鐘即可食用。

智光高工餐飲科老師阮竑榮表示，山藥可以搭配豬軟骨排、紅棗等中藥材熬煮成「燉山藥排骨湯」，先準備300g豬軟骨排切成小塊，川燙好備用。 加入紅棗120g、薑120g，山藥300g以及1200cc 的水、熬煮30 分鐘。食用前加入香菜後即可食用。

貢寮鮑適合多種料理，貢寮養殖戶遵循自然養殖法，以純天然的龍鬚菜海藻餵養，並讓貢寮鮑有更寬敞的成長空間，每天接受海浪的拍打按摩，以及潮汐帶來的純淨活水，讓貢寮鮑的肉質更加緊實Q彈。