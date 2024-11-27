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新北耶誕城演唱會下月中旬登場 兩大壓軸巨星今曝光
2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」下月14、15兩天登場，今卡司公布宣傳會邀請市長侯友宜，共同宣布演唱會主持人，並同步揭曉18組華麗表演卡司，人氣天團Ozone現身演唱，14日當天壓軸為韓國碧昂絲歌手孝琳、15日則為搖滾天團告五人。
2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」今舉辦卡司公布宣傳會，新北市長侯友宜在台上揭曉兩日演唱會卡司名單。主持人由藝人陳漢典及Sandra搭檔，耶誕城演出男團Ozone也作為嘉賓獻唱。
本次演唱會卡司名單也出爐，14日夢想之夜由金曲歌后艾怡良開場，緊接著陳華、李東軒、熊仔、白安、GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治及八三夭等實力派歌手輪番演唱，壓軸邀請「韓國碧昂絲」女神孝琳，將唱跳多首動感十足的K-POP組曲。
15日圓夢之夜則由男團Energy開場，接著icyball冰球樂團、BOOM！怪物星人、洪暐哲、理想混蛋、AcQUA源少年R.Y.G.、宇宙人及Ozone等團體接力，最後壓軸邀請搖滾天團告五人。
觀旅局表示，因應兩日活動人潮，高鐵及台鐵也皆將配合加開班次，呼籲民眾善加利用大眾運輸交通工具抵達，可搭乘高鐵、台鐵、台北捷運板南線至板橋站，再步行至新北市市民廣場。
「2024新北歡樂耶誕城」活動官網：https://christmasland.ntpc.gov.tw/
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