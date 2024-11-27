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跨年二波超強卡司曝...梁詠琪楊乃文等獨家在北市跨年

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
下月就要跨年，今年北市府跨年晚會今天再度公布第二波卡司，除先前第一波已經公布的韓國女團Apink，今天北市府再度公布獨家卡斯，包括梁詠琪、楊乃文等，今年將到北市府陪民眾跨年。
下月就要跨年，今年北市府跨年晚會今天再度公布第二波卡司，除先前第一波已經公布的韓國女團Apink，今天北市府再度公布獨家卡斯，包括梁詠琪、楊乃文等，今年將到北市府陪民眾跨年。

下月就要跨年，今年北市府跨年晚會今天再度公布第二波卡司，除先前第一波已經公布的韓國女團Apink，今天北市府再度公布獨家卡斯，包括梁詠琪、楊乃文等，今年將到北市府陪民眾跨年。

台北市府秘書長李泰興表示，今年的北市府跨年晚會，12月1日起就有相關系列活動，包括先前公布的多元主題周及市集外，北市府周邊人行道也將化身為璀璨燈海，燈飾結合2025年雙北世壯運，並將象徵力量與堅韌的吉祥物「壯寶」融入其中。

北市觀傳局長王秋冬表示，今年台北跨年將擁有最多獨家亮點，包括邀請李多慧、林襄領軍的Dragon Beauties小龍女與DJ Rayray聯手演出；還有台灣之光霹靂舞奧運國手孫振，也會與City 4舞團參加北市跨年。

另外，睽違9年、準備在明年重返台北小巨蛋舉辦演唱會的戴佩妮以及楊乃文、李聖傑、黃宣等多組實力派唱將也將為台北獨家演出，搭配第一波卡司，TRASH與怕胖團、Apink、Energy、宇宙人等超強陣容。

觀傳局表示，今年跨年市府也推出線上抽獎活動，12月1日起至12月31日只要按讚加入我是台北人FB粉絲專頁，並到台北市政府、多元主題週及東區龍門廣場活動場域，於現場合照上傳至活動貼文留言區，就有機會抽中最大獎iPhone16 Pro，還有Apple AirPods 4、Garmin Venu 3S GPS 智慧腕錶以及跨年搖滾區入場證等好禮，讓大家不只能感受跨年氛圍，還能獲得豐富大獎。

北市府 觀傳局 跨年晚會

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