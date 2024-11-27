北農50年茶會 蔣萬安祝賀：感謝每位工作人員

台北農產運銷公司今天慶祝50周年茶會，台北市長蔣萬安出席致詞，他感謝北農每位工作人員，才能穩健拍賣機制、提供蔬果穩定，同時也提到第一魚果市場改建，相信改建的現代後，能夠給予業者更好環境提升效率。

蔣萬安致詞時表示，北農是率全國之先成立的批發市場，也是蔬果供應重要角色，同時，能夠讓這樣運作機制順利更是每位工作人員，日以繼夜地付出，才能得以拍賣機制順暢、蔬果穩定地送到餐桌。

蔣萬安說，走過了50年相當不易，經歷起伏，尤其是今年碰上山陀兒颱風，影響了中南部產地，菜價飆漲之際，北農立立即與200多間超商合作，提供平價蔬菜，確保農民消費者權益，今天為止持續穩定提供1600公噸的蔬果。

蔣萬安也說，大家關心的第一魚果批發市場改建案，目前都在進行，謝謝各界給予建議指導，更感謝議會願意持續支持工程，現代化以後市場，能夠給予業者更好環境提升效率，民眾消費者都能快速享受到產地到來新鮮蔬果。

蔣萬安祝福恭喜北農生日快樂，邁向下個輝煌50年。

今年的茶會，日本福岡、中國大陸北京、上海等地的批發市場也前來祝賀，並致贈當地禮品替北農慶壽。