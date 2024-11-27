新美館2025年4月全面開幕 推4大展成為生活化美術館

新北美術館明年將全面開放，新北市長侯友宜說，預計明年4月開幕，將以在地歷史文化為背景，成為生活化的美術館。新北文化局長張䕒育說，開館將推出四大開館展， 包括國際策展、典藏研究、跨世代創作及親子共創展。

斥資27億的新北美術館2023年4月開放第一期戶外園區、藝術街坊、圓頂藝術空間。侯友宜說，預計明年4月正式開幕，現在還在做細部內裝，會以在地的歷史文化為背景，敘說市民的美術館。同時跟台灣文化融合，並與國際來做接軌，成為永續、SDGs的生活化美術館。

張䕒育今在市政會議專案報告中提及，新北美術館明年開館，目標立基新北、面向國際，推動全民藝術創作體驗，而明年4大開館展，將推出國際策展、典藏研究、跨世代創作及親子共創展。體育局長洪玉玲補充，明年世壯運5月30日閉幕典禮在新美館登場，屆時可憑園區展演票證免費入場，5月18日也安排新北歡迎晚會。

交通局長鐘鳴時則提到，明年迎來開館、世壯運閉幕人潮，現已就平假日及大型活動做交通維持準備。

此外，張䕒育也說，新北市將投入40億在三重圖書館重建市圖第二總館，以知識學習、生活交流及科技體驗三大核心，定位未來新世代圖書館。第二總館設計監造案已辦理公開閱覽，並上網公告招標，預計2025年上半年完成建築師徵選，下半年進行基本設計，2026年細部設計及工程招標，2027年開工。