北市11萬高齡者無自有房 王欣儀曝「獨老」陷租屋困境

北市邁入超高齡社會，市議員王欣儀指出，北市目前有超過11萬高齡長者無自有房屋，多數恐租屋不易，又以獨居老人最嚴重，據調查僅有5%的房東願意出租房屋給高齡長者；北市雖有「包租代管」服務，但老人媒合率占17%，且多數房源是缺乏電梯老屋，占比達6成2。北市府表示，人口對策委員會正研擬解方，明年4月將完成調查報告。

王欣儀指出，她多次接到獨居老人淚訴不知要去哪租房子，甚至面臨生存問題。另據崔媽媽基金會的調查顯示，目前僅有9%的房東願意出租房屋給弱勢族群，其中願意接受高齡長者只佔5%。許多房東甚至明確表示不願將房屋出租給獨居老人。

另外，也有里長反映，老人家租屋不易，幫獨居老人找房子，但往往找到的房屋不是荒山野嶺環境很差，就是5樓的頂樓加蓋，老人家根本爬不上去。

王欣儀說，目前台北市的社宅雖採「通用設計」，適合長者居住，但供應量有限，僅憑獨居老人的身分申請社住宅很難；雖有「包租代管」政策協助長者租屋，但其媒合率僅占總件數的17%，且多數房源缺乏電梯，尤其是老房子比例高的文山區，無電梯房源占比高達6成2。

王欣儀說，甚至有的社工，都不熟悉北市「包租代管」資訊，該如何協助長者快速媒合房源？市府在檢討「包租代管」媒合政策時，也要加強宣導與社工教育訓練。

對此，北市府表示，確實面臨獨居老人租屋問題，市府的「人口對策委員會」的「好住宜居小組」，已由社會局與都發局進行調查，希望能做嚴謹完整的調查，了解獨居長者面臨的問題，提出解方，報告將於明年4月完成，提供獨居老人更好的居住環境。至於「包租代管」加強，都發局表示，會將資訊提供給社工，加強服務。