奪冠立碑有前例！U18奪冠新北立碑外觀曝 成球員重要精神象徵

世界棒球12強賽，中華隊4比0完封日本隊奪冠，創歷史紀錄，立碑聲浪不斷。本次奪冠先發投手林昱珉也曾參加過2019U18世界盃，當年台灣暌違9年再奪冠，就曾在三重棒球場、台東賓賜棒球場立碑紀念，成了許多青棒選手仰望的精神象徵。

促成立碑的「蔡董」、新北市前議員蔡明堂說，立碑確實能激勵選手，但這立碑須地方政府大力支持，更要取得共識，才不會讓美意變調。

中華青棒隊2019年由三重穀保家商取得代表權，在第29屆U18世界盃棒球賽冠軍戰，以2比1擊敗美國隊拿下，睽違9年的冠軍，經領隊蔡明堂與棒協四處奔波，在三重棒球場與穀保家商移地訓練場地台東賓賜棒球場立碑紀念。

蔡明堂說，當時三重棒球場門口正在徵集藝術裝置，在新北市府大力支持下與棒協協助下，找來原本的營造廠商協助設計，在新北三重與台東設立紀念碑，上頭刻有教練與球員姓名，當初成員幾乎都還在打職棒，林昱珉就是其中之一。

「天時地利人和」蔡明堂表示，設立紀念碑後，成為青棒選手們重要的精神象徵，鼓勵不少青棒成員以當年度選手為目標，這次12強中華隊再次創紀錄，立碑紀念這歷史性一刻，確實有其必要與紀念意義。

民眾敲碗這次冠軍可在台北大巨蛋立碑紀念，蔡明堂認為，立碑要地方政府全力配合，地點也要有其關連性，更需要有共識，否則可能又會吵成一團。

蔡明堂直言，中華隊這次12強奪冠創造歷史，如何讓歷史延續，要靠政府繼續推動，台灣有參賽的高中職競技棒球隊約40隊，日本人口多台灣4-5倍左右，競技高中棒球卻是高達4000多隊，台灣能奪冠雖可以說精英訓練的成果，但還沒形成全民運動的文化。