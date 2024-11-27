鬼門關前救回509人 台北市OHCA急救成功率34.2%

據台北市主計處統計，今年1至10月急救送醫計9.2萬人次，到院前心肺功能停止(OHCA)傷病患1487人次，其中經急救成功計509人次，急救成功率34.2%，分別較去年同期增加21人次、增3.6個百分點。

消防局指出，為了確保民眾遇到創傷或疾病時，能快速前往醫院接受治療，台北市政府建立完整有效率的緊急救護體系，依統計，今年10月底其轄管救護車計89輛，1至10月派員緊急救護出勤11.6萬次，平均每日出勤382次。

另外，為爭取傷病患者到醫院前治療的黃金救命時間，台北市消防救護人員依緊急救護辦法，於救護現場或送醫載運過程中實施急救處置，今年1至10月急救送醫計9.2萬人次，到院前OHCA傷病患1487人次，急救成功509人次，較上年同期增加21人次，增加4.3%；急救成功率34.2%，增加3.6個百分點。