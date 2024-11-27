聽新聞
0:00 / 0:00
鬼門關前救回509人 台北市OHCA急救成功率34.2%
據台北市主計處統計，今年1至10月急救送醫計9.2萬人次，到院前心肺功能停止(OHCA)傷病患1487人次，其中經急救成功計509人次，急救成功率34.2%，分別較去年同期增加21人次、增3.6個百分點。
消防局指出，為了確保民眾遇到創傷或疾病時，能快速前往醫院接受治療，台北市政府建立完整有效率的緊急救護體系，依統計，今年10月底其轄管救護車計89輛，1至10月派員緊急救護出勤11.6萬次，平均每日出勤382次。
另外，為爭取傷病患者到醫院前治療的黃金救命時間，台北市消防救護人員依緊急救護辦法，於救護現場或送醫載運過程中實施急救處置，今年1至10月急救送醫計9.2萬人次，到院前OHCA傷病患1487人次，急救成功509人次，較上年同期增加21人次，增加4.3%；急救成功率34.2%，增加3.6個百分點。
另統計，1至10月消防局執行急救送醫9.2萬人次中，非創傷類5.8萬人次，創傷類3.4萬人次；又非創傷類以急病4.4萬人次占75.8%最多，行為急症、精神方面0.2萬人次占3.9%次之；創傷類以車禍受傷1.7萬人次占50.2%最多，摔跌傷1.3萬人次占37.0%次之。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言