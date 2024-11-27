快訊

采盟「黃巾之亂」 桃機將最重罰100萬：影響機場營運情節重大

升副祕訣／降等聘任靠主觀認定？系所挑潛力股「搶聘」

海灌16分！亞洲少棒賽 中華隊複賽首戰4局扣倒大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

鬼門關前救回509人 台北市OHCA急救成功率34.2%

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
急救示意圖。圖／台北市消防局提供
急救示意圖。圖／台北市消防局提供

據台北市主計處統計，今年1至10月急救送醫計9.2萬人次，到院前心肺功能停止(OHCA)傷病患1487人次，其中經急救成功計509人次，急救成功率34.2%，分別較去年同期增加21人次、增3.6個百分點。

消防局指出，為了確保民眾遇到創傷或疾病時，能快速前往醫院接受治療，台北市政府建立完整有效率的緊急救護體系，依統計，今年10月底其轄管救護車計89輛，1至10月派員緊急救護出勤11.6萬次，平均每日出勤382次。

另外，為爭取傷病患者到醫院前治療的黃金救命時間，台北市消防救護人員依緊急救護辦法，於救護現場或送醫載運過程中實施急救處置，今年1至10月急救送醫計9.2萬人次，到院前OHCA傷病患1487人次，急救成功509人次，較上年同期增加21人次，增加4.3%；急救成功率34.2%，增加3.6個百分點。

另統計，1至10月消防局執行急救送醫9.2萬人次中，非創傷類5.8萬人次，創傷類3.4萬人次；又非創傷類以急病4.4萬人次占75.8%最多，行為急症、精神方面0.2萬人次占3.9%次之；創傷類以車禍受傷1.7萬人次占50.2%最多，摔跌傷1.3萬人次占37.0%次之。

台北市消防局急救送醫情形。圖／北市主計處提供
台北市消防局急救送醫情形。圖／北市主計處提供

創傷 成功

延伸閱讀

替代役男想上就上 害新訓中心、竹市消防局找嘸人

內湖當街刺殺案被害人妻晚間不治 凶嫌殺人罪移送士檢

內湖當街刺殺案被害女已婚 凶嫌曾施暴、辱罵妓女恐嚇斷手斷腳

影／北市內湖男當街持刀砍殺女友 女方無生命跡象送醫急救

相關新聞

奪冠立碑有前例！U18奪冠新北立碑外觀曝 成球員重要精神象徵

世界棒球12強賽，中華隊4比0完封日本隊奪冠，創歷史紀錄，立碑聲浪不斷。本次奪冠先發投手林昱珉也曾參加過2019U18世...

獨／台北大巨蛋設世界冠軍紀念碑 北市府要評估了

世界12強中華隊奪冠締造歷史，球迷敲碗希望能設立紀念碑，今年中華隊預賽5場都在台北大巨蛋舉辦，成為外界鎖定最佳設碑地，藍...

新美館2025年4月全面開幕 推4大展成為生活化美術館

新北美術館明年將全面開放，新北市長侯友宜說，預計明年4月開幕，將以在地歷史文化為背景，成為生活化的美術館。新北文化局長張...

北市11萬高齡者無自有房 王欣儀曝「獨老」陷租屋困境

北市邁入超高齡社會，市議員王欣儀指出，北市目前有超過11萬高齡長者無自有房屋，多數恐租屋不易，又以獨居老人最嚴重，據調查...

鬼門關前救回509人 台北市OHCA急救成功率34.2%

據台北市主計處統計，今年1至10月急救送醫計9.2萬人次，到院前心肺功能停止(OHCA)傷病患1487人次，其中經急救成...

新北街頭藝人2700人搶200場地亂象傳 議員促增點位

北北基地區2021年啟用街頭藝人免試登記制，3年多來新北累計登記人數超達2700人，但新北僅120處、200點表演場地，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。