快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 3優惠！黑五3C家電特價 無線聲霸折3900、75吋電視砍7千

交往4年多！邵雨薇被爆與吳慷仁已登記結婚 經紀人回應了

脱北者真實紀錄！活在北韓「沒有選項」的悲慘人生

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／台北大巨蛋設世界冠軍紀念碑 北市府要評估了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
世界12強中華隊奪冠締造台灣歷史，有網友敲碗希望能設立紀念碑，而大巨蛋也成為最佳設碑地，藍綠議員呼籲北市府應帶頭規畫，副市長林奕華表示各人觀其成，會先請體育局評估可行性。特派記者許正宏／東京攝影
世界12強中華隊奪冠締造台灣歷史，有網友敲碗希望能設立紀念碑，而大巨蛋也成為最佳設碑地，藍綠議員呼籲北市府應帶頭規畫，副市長林奕華表示各人觀其成，會先請體育局評估可行性。特派記者許正宏／東京攝影

世界12強中華隊奪冠締造歷史，球迷敲碗希望能設立紀念碑，今年中華隊預賽5場都在台北大巨蛋舉辦，成為外界鎖定最佳設碑地，藍綠議員呼籲北市府帶頭規畫，副市長林奕華也表示樂觀其成，會請體育局評估可行性。體育局說，在大巨蛋記錄這份榮耀，讓民眾駐足觀賞，確實可以思考。

中華隊2019年拿下U18世界盃棒球賽冠軍，當時分別在三重棒球場以及台東賜賓棒球場設有紀念碑，今年「麟洋配」在巴黎奧運拿下金牌二連霸，市長蔣萬安更在中山國中校門口外復興北路361巷設立別名「麟洋路」，外界也敲碗是否在台北大巨蛋立紀念碑紀念。

國民黨議員李明賢表示，過去大聯盟冠軍隊會在球場立碑或設置冠軍旗，這次12強是中華隊第一次在世界一級賽事拿下冠軍，也可以在大巨蛋蓋一個紀念指標；此外，大巨蛋也應該比照日本東京巨蛋，增加常設性的棒球博物館、名人堂，更能吸引球迷在非球季期間入場。

民進黨議員王閔生表示，這次12強中華隊可以說創造歷史，甚至連立法院都在討論是否要設立棒球紀念日，甚至鈔票要不要改圖案，立碑完全是具有意義，且必須要做的，加上大巨蛋啟用後儼然成為「棒球聖地」，更應該要讓所有球迷、民眾見證歷史，北市府應該要盡快討論相關事宜。

副市長林奕華也說，在大巨蛋立這樣的紀念碑，她樂觀其成，不過還是需請體育局去評估，包含前期與中職、遠雄溝通以及設置位置與形式，都必須討論，也可以朝台北市立棒球場舊址（現台北小巨蛋）類似公共藝術方式來做。

體育局長王泓翔表示，這次12強預賽中華隊就是從台北大巨蛋出發，一路打進復賽前進東京大巨蛋，最後奪下冠軍創造台灣歷史，若能和遠雄討論，在大巨蛋周邊設立紀念碑紀錄這份榮耀，讓民眾駐足觀賞，確實可以來思考，但仍需進一步來討論評估。

世界棒球12強 北市府 大巨蛋 棒球

延伸閱讀

12強賽／台北大巨蛋迎台灣英雄 球迷提前請假、換球衣再接小孩一起來

影／總質詢變裝背4100克大寶寶當孕婦 蔣萬安反應曝光

12強賽／今晚大巨蛋台灣英雄見面會名單曝 蔣萬安：感動不要平復

滿場球迷加油有助中華隊晉級 市長蔣萬安曝大巨蛋下一步

相關新聞

獨／台北大巨蛋設世界冠軍紀念碑 北市府要評估了

世界12強中華隊奪冠締造歷史，球迷敲碗希望能設立紀念碑，今年中華隊預賽5場都在台北大巨蛋舉辦，成為外界鎖定最佳設碑地，藍...

新北街頭藝人2700人搶200場地亂象傳 議員促增點位

北北基地區2021年啟用街頭藝人免試登記制，3年多來新北累計登記人數超達2700人，但新北僅120處、200點表演場地，...

鈺輪5噸重油已抽出 還有285噸油料分次分段抽

中國大陸籍鈺洲啟航貨輪擱淺野柳岬第27天，前晚終於開始抽油，但昨又因海象轉差暫停。航港局表示，已抽出5噸重油到動態定位船...

板殯冰櫃不足遺體放貨櫃 新北議員促推縮減存放天數優惠

天氣漸冷，民眾死亡案件可能增加，新北市立殯儀館日前因電梯損壞，二樓冰櫃無法使用，必須在戶外設置臨時冰櫃暫存，新北市議員林...

新北電動汽車充電智能平台 12月試營運5折優惠

因應2050國家淨零政策，新北市公有停車場電動汽車充電樁已建置445樁，全國首創的公有停車場充電智能平台並將於12月1日上線試營運一個月，提供充電5折優惠。

為外賓及選手把關食安 世壯運場地周邊495家業者通過評核

新北市衛生局今公布餐飲衛生管理分級評核結果，有592家獲頒優級、9家良級標章。此外，衛生局也特別評核世壯運場地周邊餐飲業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。