獨／台北大巨蛋設世界冠軍紀念碑 北市府要評估了

世界12強中華隊奪冠締造歷史，球迷敲碗希望能設立紀念碑，今年中華隊預賽5場都在台北大巨蛋舉辦，成為外界鎖定最佳設碑地，藍綠議員呼籲北市府帶頭規畫，副市長林奕華也表示樂觀其成，會請體育局評估可行性。體育局說，在大巨蛋記錄這份榮耀，讓民眾駐足觀賞，確實可以思考。

中華隊2019年拿下U18世界盃棒球賽冠軍，當時分別在三重棒球場以及台東賜賓棒球場設有紀念碑，今年「麟洋配」在巴黎奧運拿下金牌二連霸，市長蔣萬安更在中山國中校門口外復興北路361巷設立別名「麟洋路」，外界也敲碗是否在台北大巨蛋立紀念碑紀念。

國民黨議員李明賢表示，過去大聯盟冠軍隊會在球場立碑或設置冠軍旗，這次12強是中華隊第一次在世界一級賽事拿下冠軍，也可以在大巨蛋蓋一個紀念指標；此外，大巨蛋也應該比照日本東京巨蛋，增加常設性的棒球博物館、名人堂，更能吸引球迷在非球季期間入場。

民進黨議員王閔生表示，這次12強中華隊可以說創造歷史，甚至連立法院都在討論是否要設立棒球紀念日，甚至鈔票要不要改圖案，立碑完全是具有意義，且必須要做的，加上大巨蛋啟用後儼然成為「棒球聖地」，更應該要讓所有球迷、民眾見證歷史，北市府應該要盡快討論相關事宜。

副市長林奕華也說，在大巨蛋立這樣的紀念碑，她樂觀其成，不過還是需請體育局去評估，包含前期與中職、遠雄溝通以及設置位置與形式，都必須討論，也可以朝台北市立棒球場舊址（現台北小巨蛋）類似公共藝術方式來做。

體育局長王泓翔表示，這次12強預賽中華隊就是從台北大巨蛋出發，一路打進復賽前進東京大巨蛋，最後奪下冠軍創造台灣歷史，若能和遠雄討論，在大巨蛋周邊設立紀念碑紀錄這份榮耀，讓民眾駐足觀賞，確實可以來思考，但仍需進一步來討論評估。