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新北街頭藝人2700人搶200場地亂象傳 議員促增點位

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北街頭藝人表演場地失衡，議員盼增點位。街頭藝人李庭富（小冰）表演旋轉立方。圖／新北文化局提供
新北街頭藝人表演場地失衡，議員盼增點位。街頭藝人李庭富（小冰）表演旋轉立方。圖／新北文化局提供

北北基地區2021年啟用街頭藝人免試登記制，3年多來新北累計登記人數超達2700人，但新北僅120處、200點表演場地，又以捷運淡水站、金色水岸等處占全年7成表演場次，熱門場地一處難求，衍生人頭抽籤亂象。新北市文化局表示，會持續尋覓合適展位，提供更多展演點位。

新北市議會目前正審查明年度總預算，民進黨市議員張維倩、張錦豪、廖宜琨、顏蔚慈等人提案，新北街頭藝人每兩年登記換證1次，迄今累計2700多名街頭藝人取得街頭藝人登記證，今年截至4月新北街頭藝人達2596位刷新近4年纪錄，街頭藝人增加，場地競爭也加劇，市府應盡速增加表演點位。

「既然開放，就該滿足需求」張維倩說，新北最熱門表演點是淡水捷運站周邊及金色水岸，現有13個場地、73個點位，表演場次占全年近7成，熱門展演場地競爭愈來愈激烈，就接獲街頭藝人陳情，現今人頭代抽籤、線上登記未到等亂象頻傳等，文化局應解決場地失衡問題。

張維倩建議，新北歡樂耶誕城開城，吸引大批人潮，市府可跟周邊百貨公司、台鐵等地點合作，不一定要很大的場所，提供給藝人們更多展演空間。

議員鍾宏仁也說，新北市各局處各自管理不同空間，各局處應每年檢討各自場地，透過分級管制，如河濱公園可提供給需要較大空間與較大音量的表演，市區表演空間則要限制分貝數等管理制度，且市府廣設表演場地，也能吸引人潮，「雞生蛋、蛋生雞」相輔相成。

市議員許昭興也說，市府宣導力道不足，應該強化各場域如永和仁愛公園等地點，讓民眾知道哪些地方有展演場地。

文化局長張䕒育表示，新北目前有120個表演場地、200多個點位，會盡快尋覓合適位置，增加展演點位；至於相關抽籤亂象，會跟委管單位討論加強稽查，違規者是否減少一次抽籤機會，會盡速討論研議。

張䕒育表示，歡樂耶誕城新板特區部分因人潮眾多，較無充足空間，目前府中商圈有街頭藝人表演空間，台鐵與大遠百部分會再評估洽談合作可能性。

文化局 街頭藝人

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