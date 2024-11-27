鈺輪5噸重油已抽出 還有285噸油料分次分段抽

中國大陸籍鈺洲啟航貨輪擱淺野柳岬第27天，前晚終於開始抽油，但昨又因海象轉差暫停。航港局表示，已抽出5噸重油到動態定位船舶水晶號，油艙內還有285噸油料，將分次、分段執行，預定29日至12月2日再作業，最快可於3天內完成。

航港局另要求船體保險業者提出移船、貨移計畫，逾期將依商港法裁罰。航港局另要求船體保險業者提出移船、貨移計畫，逾期將依商港法裁罰。

航港局在船東互保公司 （P&I）委託海事專業團隊前置作業，啟動抽油作業，優先抽除汙染風險最高的重油（燃料油），先注水進油櫃再抽至水晶號，但因應東北季風海象狀況及兼顧作業安全，昨天即中止。

為避免二次災害，抽油過程除備妥海上除汙船機與設備，並由專業人員持續監視抽油管線狀態，有異常立即停止作業。

航港局表示，將依照氣象署海象預報，把握每次允許作業期間加速抽除殘油；至於船體與橋式機移除，航港局已限期請船東及船體保險公司提出船貨移除計畫，待提出後再會同相關單位審查，盡快恢復野柳景觀原貌，維護海洋生態環境與漁業資源。

航港局也請專業團隊在作業現場或透過CCTV掌握船況及周邊環境，包括要求P&I保險公司巡查金山至瑞芳間長達38公里的海岸線，並就基隆及新北金山、萬里、瑞芳等16處漁港，以及野柳地質公園、大武崙沙灘與核二廠等地，每日檢查部署的防汙資材，以便萬一油汙外洩可緊急處置。