斥資逾億鶯歌資源循環中心啟用 升級清潔隊環境

民進黨新北市議員卓冠廷說，鶯歌清潔隊過去設在高架橋下，環境髒亂，經斥資新台幣1.7億元打造、占地1.7公頃的鶯歌區域性資源循環中心今天啟用，使120位隊員有完整空間休息。

新北市府環保局今天舉行鶯歌區域性資源循環中心啟用感恩茶會並表示，新北市各區隊作業場區因屬鄰避設施，有些位於橋下或河川公地，大多是升格前鄉鎮市公所時期使用至今，為整建或改建，須完成土地使用分區變更或多目標使用的程序；另外，如果場區被迫搬遷，尋求新場也會遭遇附近民眾抗爭，處境艱難。

環保局說，鶯歌區清潔隊作業場區原本在國道3號下方，因受限使用分區無法興建固定建物，備勤環境較差，在各單位努力下，環保局撥用取得鶯歌區環河路及尖山路101巷鶯歌區南靖段土地共1.7公頃，建置鶯歌區區域性資源循環中心。

環保局說，鶯歌區清潔隊年資收量2019年為260萬4032公斤，去年342萬7914公斤，成長31.64%，未來仍將持續成長。區域性資源循環中心將提供提供清潔隊員明亮、乾淨、整齊的工作場區，並以區域性方式服務民眾，以在地鶯歌區為主，並依民眾生活需求滾動調整。

民進黨新北市議員卓冠廷說，鶯歌清潔隊資收場過去環境髒亂，隊員休息吃飯時灰塵亂飄、髒水滴入。他從選前一直到擔任議員2年來，除了隊員期盼，里長也一直關心，一定要顧好這筆預算。而在環保局長程大維及所有關心鶯歌的議員努力下，2期共1.7億元的工程經費陸續就位，順利完工。

卓冠廷說，鶯歌資源循環中心包含資源回收場區、清潔隊員作業及備勤空間、會議室、地磅管理室、45輛停車空間等，讓120位清潔隊員有完整空間休息。