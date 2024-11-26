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新北新莊再推2市地重劃案 估增2.32公頃公設用地

中央社／ 國新北26日電

新北市新莊地區繼塭仔圳市地重劃案後，再推光華國小西側（原文高一）、體育園區東側（原文高二）市地重劃案，預估2案開發後可提供市府2.32公頃公共設施用地。

新北市政府地政局表示，今天在新莊區公所首次舉辦新莊光華國小西側、體育園區東側市地重劃區範圍勘選座談會，向土地所有權人說明重劃範圍、期程等內容並聽取意見，吸引新北市議會議長蔣根煌及民代、在地人士多人參與討論。

地政局表示，光華國小西側及體育園區東側市地重劃區原分別為文高一及文高二用地，現況為鐵皮搭建之商家、工廠、市場及停車場等。

地政局表示，為保障原地主權益，且因應少子化趨勢及長年未徵收問題，市府將進行都市計畫分區檢討與變更，未來將分2區同時進行市地重劃開發。

地政局表示，2區開發後，預計可提供公園兼體育場用地、市場用地及道路用地等約2.32公頃公共設施用地，提高土地使用與規劃有效性，帶動地區蓬勃發展，增加整體都市土地利用價值。

地政局表示，目前都市計畫案仍在內政部都委會審議中，依法舉辦重劃範圍勘選座談會，預計於都市計畫案審竣後1年內公告重劃計畫書。

都市計畫 體育

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