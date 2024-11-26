新北五股林口增3處平面全智慧停車場 12月啟用
新北市政府交通局說，五股區成德、芳洲及林口區行政園區共3處平面全智慧停車場12月1日啟用，總計提供145格汽車停車位、167格機車停車位。
交通局說，五股區近年快速發展，為滿足停車需求，交通局在五股區成泰路三段544-1號旁空地新闢成德平面停車場，並將芳洲路及新五路2段旁橋下的芳洲平面停車場升級智慧化設備，紓解周邊社區停車需求，也方便遊客至五股體健防災公園、疏洪圳邊公園（五股溼地）休憩時停車。
交通局表示，位於林口區忠孝二路55號的行政園區平面停車場，因鄰近六合一行政園區及林口三井outlet二館，交通局委託停車場經營業者規劃82格汽車停車位、88格機車停車位，全面導入車牌辨識系統等智慧停管設備，及採用悠遊卡感應支付、掃瞄QR-code電子支付等多元支付，使車輛可以快速進出場，減少排隊等候。
交通局說，五股區成德及芳洲平面停車場汽車臨停每小時新台幣20元、月票2000元；成德停車場機車臨停每次10元、月票200元。林口行政園區平面停車場，汽車臨停平日每小時20元、假日每小時30元、月票2500元；機車臨停每次10元、月票200元。
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