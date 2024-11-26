板殯冰櫃不足遺體放貨櫃 新北議員促推縮減存放天數優惠

天氣漸冷，民眾死亡案件可能增加，新北市立殯儀館日前因電梯損壞，二樓冰櫃無法使用，必須在戶外設置臨時冰櫃暫存，新北市議員林國春認為，冰在戶外貨櫃不僅對死者不敬，對家屬更是煎熬，為促進冰櫃使用率，市府應提供減少冰存天數優惠，如只放3-5天免冰存費等。新北市民政局長林耀長允諾評估。

林國春表示，台北市第一殯儀館拆除後，新北市殯儀館面臨很大壓力，除了萬華地區民眾會到新北來，三重、蘆洲地區民眾也都跟著過來，現在板殯已在戶外設置兩個冰櫃存放遺體，對死者與家屬都是煎熬。

林國春建議，目前冰存費用一天250元，如果民眾願意3天或5天內火化出殯，市府可以提供免費優惠，鼓勵民眾不要冰太久，早些年板殯曾有冰19年的遺體，也是前縣長周錫瑋透過聯合火化協助解決。

林耀長說，目前貨櫃是因日前電梯損壞，才會啟用臨時冰櫃暫存，冰櫃久存問題，都已經解決，新北市存放14天內與14天以上的收費也都不同，對於議員建議他們允諾檢討。

林耀長也說，先火化再奠祭的案例也有逐年增加趨勢，尤其有不少信仰者都接受這些作法，會持續推出相關措施，解決冰櫃不足問題。

新北市議員黃淑君指出，冰櫃不足每年都會發生，去年過年前啟用四個臨時冰櫃，今年這兩個拿出來，應該也很難收回，最重要市府還是要告訴民眾，到底要板殯要改建還是異地遷移，才能徹底解決問題。