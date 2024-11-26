汐止基隆河右岸步道有斷點 福德接康寧街段將招標

汐止區基隆河沿岸步道，每天散步或是騎自行車運動休閒的人很多，不過，在到了金龍抽水站就此路不通，都很要折返，所以，新北市議員張錦豪一直在爭取，步道能夠延伸，經過三年多的協調，終於有好消息，基隆河右岸金龍抽水站串聯到康寧街的步道新建工程12月就要上網招標。

新北市議員張錦豪表示，汐止福德一路的基隆河自行車道，長期以來卡在金龍抽水站沒辦法再往康寧街延伸，所以，很多運動的人只能在斷點處折返，之前因為卡在私人地溝通協調好久，終於有突破，現在新北市高灘處已經把計劃擬定出來，步道新建工程今年12月上網招標，工期是210個工作天，預算大概是2100萬。

張錦豪提到，基隆河右岸金龍抽水站至福德一路步道新建工程，會從抽水站往康寧街方向延伸，從堤外穿過抽水站裡的川堂再往上延伸，採高架懸臂步道及高架棧道銜接，通到康寧街人行道再往樟江大橋，未來希望再往汐萬路延伸，期待汐止的自行車道爭取能夠建置的更齊全，運動跑步或騎自行車有更完善的路網。

康福里長曾淑蘭說，里內要通往康寧街的路一直沒有一條安全的路，很感謝議員張錦豪這三、四年來都契而不捨的追著這個案子，排除了很多困難，包括了私人土地的協調、以及路幅不足問題等等，未來串聯完成，將造福很多住在福德一路的居民。