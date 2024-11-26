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淡水原住民文化健康站成果展 長者歌舞展才藝

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水區義山里活動中心原住民文化健康小站，原住民長者，更展現出歌舞才藝，非常熱鬧。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區義山里活動中心原住民文化健康小站，原住民長者，更展現出歌舞才藝，非常熱鬧。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區義山里活動中心原住民文化健康小站，提供原住民長者適當的照護服務，包括食衣住行、醫療照護、學習娛樂及各項福利補助，及鼓勵參與社區活動，日前舉辦成果展，也展現出過去一年多以來的豐富作品。而現場原住民長者，更展現出歌舞才藝，非常熱鬧。

淡水原民文化健康站林照清表示，每個星期二到六，都有排滿滿許多的課程，包括了手工藝製作，舞蹈教學，還有健康養身課程都可以提供原住民長者們，有豐富的生活能量，讓來自三芝淡水以及附近的原住民長者參與，每次上課都有近40位的成員，對此許多原住民族也特別出席與大家一起載歌載舞。

現場滿滿作品都是來自這一群原民長者的手藝，文健小站，不僅是有提供原住民長者關懷訪視、電話問安諮詢及轉介服務，並視當地需求特性，提供餐飲服務。區公所表示，運用活動中心這麼好的場地，就是希望可以有更好的服務，給原住民長者更細心的關懷，落實高齡人口「在地就養、健康樂活」。

原住民 淡水

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