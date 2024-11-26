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回收乾電池換月曆 「新北潔出曆」很繽紛搶手

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
2025年「新北潔出曆-環保我很繪」桌曆及掛曆，自即日起開放兌換，每人每次限兌換2份，數量有限，換完為止。 圖／觀天下有線電視提供
2025年「新北潔出曆-環保我很繪」桌曆及掛曆，自即日起開放兌換，每人每次限兌換2份，數量有限，換完為止。 圖／觀天下有線電視提供

新北市環保局推出2025年「新北潔出曆-環保我很繪」桌曆及掛曆，自即日起開放兌換，只要至環保局指定地點回收10顆廢乾電池，即可免費兌換1份桌曆或掛曆，瑞芳區清潔隊指出，每人每次限兌換2份，數量有限，換完為止。

新北市環保局已連續5年推出「環保潔出曆」，深受民眾喜愛。2025年的封面主題以「手」的意象作為關鍵元素，象徵人們對環境的循環、遞接與守護，傳遞環境保護的永續精神。

瑞芳區清潔隊隊長吳河勇表示，今年環保局推出的月曆和桌曆，一樣提供民眾索取，只要帶著10顆廢乾電池，就可以免費兌換，瑞芳區桌上型行事曆和掛式月曆共有190份，有興趣的民眾歡迎前來兌換。

龍鎮里里長林文清說，今年特別邀請到每位繪本作者分享創作過程與理念，將這本月曆轉化為具教育意義的環保指南，使用者不僅可欣賞繪本，更能理解每個故事背後深層的意涵，可說是實用又富有教育意義。

瑞芳 環保局

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