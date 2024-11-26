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北海岸弱勢關懷協會送暖 萬金石地區150戶受惠

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
新北市北海岸弱勢關懷協會號召善心團體來到北海岸寒冬送暖送物資，150戶的弱勢家戶愛惠。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市北海岸弱勢關懷協會號召善心團體來到北海岸寒冬送暖送物資，150戶的弱勢家戶愛惠。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市北海岸弱勢關懷協會號召善心團體來到北海岸寒冬送暖送物資，今年也不例外，在虛空無極慈玄宮協助媒合下，共有十個來自不同領域的善心團體一起到北海岸傳遞愛心，帶來滿滿的物資要來發送關懷與愛心，150戶的弱勢家戶愛惠。

新北市北海岸關懷弱勢協會理事長陳秋領指出，今年在虛空無極慈玄宮號招下，參與送物資的企業有湯之島足體養生會館、音圓國際股份有限公司、新北市糕餅工會、蕾娜塔髮品、立瑋工程行、豬肉王子、恆記油行以及芳彤手作，準備的物資從生活必須的食品到用品都有，讓萬金石的弱勢家戶滿載而歸。

此外，北海岸弱勢關懷協會還不僅是邀請善心團體、企業送物資，更加也考量到有些行動不便的長輩或是弱勢家戶需要物資配送到府的服務，因此現場也有志工協助將物資送到家，希望透過寒冬送暖的物資發放，能夠為弱勢家戶帶來溫暖，也讓他們的生活不虞匱乏。

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